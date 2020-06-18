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رياضة

الصراع يحتدم على حميد أحداد.. والرجاء يضع شرطًا لحسم الصفقة.. تفاصيل

الخميس 18/يونيو/2020 - 06:12 م
حميد أحداد
حميد أحداد
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محمد رشاد
ذكرت تقارير صحفية مغربية، اليوم الخميس، أن حميد أحداد المعار لصفوف نادي الرجاء المغربي، يتصارع عليه عدد من الفرق خلال موسم الانتقالات القادم.

وكان حميد أحداد انتقل إلى صفوف الرجاء المغربي قادمًا من الزمالك في الصيف الماضي على سبيل الإعارة مع أحقية النادي البيضاوي الحصول على اللاعب بصورة نهائية.

وكشفت إذاعة "راديو مارس" المغربية، الخميس، أن الرجاء يتمسك بالحصول على خدمات أحداد بصورة نهائية بجانب أن اللاعب يرغب في البقاء أيضًا.

ووضعت إدارة الرجاء شرطًا من أجل إتمام صفقة أحداد بصورة نهائية، وهو موافقة الزمالك على تمديد إعارة اللاعب حتى انتهاء الموسم.

الرجاء ليس النادٍ الوحيد الذي يرغب في الحصول على خدمات مهاجم الدفاع الحسني الجديدي الأسبق، يسعى نادي شباب المحمدية بجانب أندية سعودية للاستفادة من خدمات اللاعب بداية من الموسم الجديد.

الموسم الحالي بالنسبة للرجاء مهمًا خاصة على الصعيد الأفريقي أو العربي، فالفريق البيضاوي سيواجه الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا إلا أن المباراة لم يتحدد لها موعدًا بصورة نهائية عقب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

في المقابل، كان من المفترض أن يلعب الرجاء أمام الإسماعيلي في إياب نصف نهائي البطولة العربية (كأس محمد السادس للأبطال) وكان لقاء الذهاب والذي أقيم بالإسماعيلية انتهى لصالح "الدراويش" بهدف دون رد جاء عن طريق الدولي التونسي فخر الدين بن يوسف.
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