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مرأة

لتجديد شباب البشرة .. كل ما لا تعرفه عن فيلرالخدود

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:48 م
صدى البلد
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ريهام قدري
قال الدكتور أحمد الشريف أستاذ جراحات التجميل والإصلاح بطب عين شمس وعضو الأكاديمية العالمية للعلم والابتكار، إن فيلر الخدود من التقنيات التجميلية الملائمة للنساء اللاتي يعانين من شحوب الوجه والخدود الغائرة، حيث يتم تعبئة الفراغات الموجودة تحت الجلد وبالتالي تختفي التجاعيد، وعلامات التقدم بالعمر، فبعد أن يتم فحص الوجه جيدا والتأكد من أمان إجراء فيلر الخدود للمريضة سيتم التنفيذ بشكل غير جراحي تمامًا خلال نصف ساعة فقط.


وأوضح أن فيلر الخدود يتم تحت تأثير التخدير الموضعي سواء كان رذاذ أو كريم يوضع على الوجه ويترك حتى يبدأ في العمل، ومن ثم يتم حقن الفيلر في المناطق المحددة مع استخدام أكياس من الثلج لتخفيف الألم ومنع الالتهاب، مؤكدا أن حقن الفيلر قد يكون بمواد طبيعية كالخلايا الدهنية أو الكولاجين، أو مواد صناعية كحمض الهيالورنيك أو البولمير الصناعي، وهو ما يختلف وفقا للإجراء التجميلي المطلوب.

وأشار إلى أن فيلر الخدود يعتمد على استخدام حشوات من مواد معينة قابلة للحقن تحت الجلد وبها يتم تعويض النقص في أنسجة الجلد، والتخلص من التجاعيد ومن ثم امتلاء الوجه وتجديد شباب البشرة، وهو ما يتم بحشوات إما دائمة وإما مؤقتة، وفي حال استخدام الحشوات المؤقتة سيتم تكرار العلاج أكثر من مرة بهدف الحصول على النتائج المرغوبة وطويلة الأمد، وذلك لأن الوجه يفقد الكولاجين والدهون مع التقدم بالعمر بما يتطلب تكرار حقن الفيلر.

ولفت الدكتور أحمد الشريف إلى أن نتائج فيلر الخدود تظهر بشكل فوري، حيث تلاحظ المريضة تلاشي علامات التقدم بالعمر، وملء الوجه بالنضارة والحيوية بعد الانتهاء مباشرًة، مع مراعاة عدم إجراء فيلر الخدود للحامل والمرضعة، والحالات التي تعاني من الالتهابات الجلدية، وأيضا مرضى اضطرابات النزيف، والحساسة الشديدة، وفيما عدا ذلك سيكون الإجراء آمن بنسبة كبيرة.
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