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سيارات

فولكس فاجن تكشف عن سياراتها الكهربائية ED4

الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:16 ص
صدى البلد
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اماني نوار

تداول رواد  مواقع التوصل الإجتماعي أول مجموعة  صور غير رسمية لصورة السيارة الكهربائية التي تطورها شركة " فولكس فاجن " الالمانية والتي تسمى " أي . دي 4"

واكد موقع تك أيه يو المهتم بموضوعات السيارات والتكنولوجيا إنه من الصعب المحافظة على السرية في مجال تطوير السيارات بشكل خاص وذلك نظرا لتعدد المشاركين في أي مشروع لتطوير سيارة جديدة .

كما تنتمي هذه السيارة إلى فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي  متوسطة الحجم وتتميز هذه السيارة بخطوط انسيابية ومقابض الأبواب البراقة والعجلات التي تبدو عظيمة وذلك مع مراعاة كبيرة لمقاومة الهواء بهدف زيادة مدى بطارية السيارة الكهربائية .

وتعتبر هذه السيارة  هي ثاني سيارة كهربائية تقدمها  فولكس فاجن بعد السيارة الأصغر حجما أي .دي 3 كما تعتبر جزءا من استراتيجية الشركة الألمانية للتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية في أعقاب فضيحة التلاعب بنتائج اختبارات معدلات العوادم في سياراتها حيث أنها تعمل بمحركات الديزل والتي تكانت جزءا من فضيحة الديزل  عام 2015

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