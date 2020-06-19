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بقرار جمهوري.. المالية تعلن خبرا سارا للعاملين بالدولة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 02:37 ص
وزارة المالية
وزارة المالية
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حمزة شعيب
أكد وليد عبدالله وكيل وزارة المالية ومدير مشروع ميكنة الموازنة العامة للدولة، أن الرئيس السيسي اعتمد قرارا بإقرار علاوة دورية بحد أدنى 75 جنيها شهريًا وحافز إضافي يتراوح ما بين 150 جنيهًا و375 جنيهًا.

وأضاف عبدالله، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية Mbc مصر: ، أنه جرى اعتماد 2.2 مليار جنيه كاستخدامات للموازنة العامة للدولة، منها نحو 353 مليار جنيه مخصصة للأجور، بزيادة ما يقرب 34 مليار جنيه للعاملين في الدولة.

ونوه إلى أن المبالغ التي تمت زيادتها من إقرار قانون الخدمة المدنية في عام 2016 تكون متساوية حسب المستوى الوظيفي لكل العاملين في الدولة، وهو تحقيق للعدالة وإصلاح لهيكل الأجور، لافتا إلى أنه جري زيادة ما يقرب من 25 مليار جنيه في باب الخدمات، الذي يحتوي على الصحة والتعليم.

ولفت وكيل وزارة المالية إلى أنه جرى رصد ما يقرب من 28 مليار جنيه لمشروع الإسكان الاجتماعي، في السنة المالية المقبلة.

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