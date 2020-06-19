اقتصادية الحركة الوطنية يشيد بدقة إعادة الهيكلة في موازنة العام القادم بعد كورونا

أشاد الدكتور مصطفى أبوزيد رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية في بيان اليوم بدقة وإعادة الهيكلة التي قامت بها الحكومة في موازنة العام المالي 2020/2021 وفقا لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد , مشيرا إلى أن مشروع الموازنة يعكس زيادة في الاهتمام بمخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي والحماية الاجتماعية وأيضا الاستثمارات الحكومية التي تنعكس على دوران عجلة الإنتاج والاقتصاد .





وقال الدكتور مصطفى أبوزيد أن موازنة العام المالى القادم توسع من مظلة الحماية الاجتماعية حيث تم تخصيص 19 مليارا لمعاش الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة الذى يستهدف 22 مليون مواطن تحت مظلته كما تم تخصيص 84.5 مليار جنيه للسلع التموينية و5.7 مليار جنيه لدعم 120 الف وحدة إسكان اجتماعى و3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل في إطار التنمية الاجتماعية في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.





وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية المصرية أن موازنة العام المالى القادم 2020/2021 موازنة تهدف الى مواصلة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية حيث ان تلك الموازنة تستهدف زيادة المصروفات الى 1.7 تريليون جنيه بزيادة 138.6 مليار جنيه عن موازنة 2019/ 2020 وزيادة الأجور الى335 مليار جنيه بزيادة قدرها 34 مليار جنيه مقابل 301 مليار جنيه بموازنة 2019/2020

وأشار إلى أن تلك الموازنة تعتبر أكثر الموازنات انفاقا على الاستثمارات الحكومية حيث 280.7 مليار جنيه مقابل 211 مليار جنيه في موازنة 2019/2020 وزيادة الجانب الممول من قبل خزينة الدولة لتصل الى 177 مليار جنيه مقابل 140 مليار جنيه على اعتبار ان تلك الاستثمارات محفزة للنشاط الاقتصادى وتوفير الكثير من فرص العمل التي تساهم في انخفاض معدل البطالة.



