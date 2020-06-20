الطعم الأصلي ..3 فروق بين البرياني والكبسة اكتشفيها

يعشق الكثير من الأشخاص تناول البرياني والكبسة و يعتبروا طبقان خليجيان يتشابه تحضيرهما إلى حد كبير، ولكننا اليوم سنميز بينهما حتى يمكننا تقديمهما بالطرق الأصلية وبطعم مميز.





وفيما يلي أبرز الفروق بين تحضير البرياني والكبسة يقدمها الشيف الشربيني .





- البرياني

1. لا يحتاج البرياني لبهارات خاصة كما يحدث مع الكبسة ولكن مايميز الوصفة الأصلية للبرياني هو إضافة الزنجبيل الطازج والزعفران وذلك لتحضيره بلون أصفر مميز بالإضافة البهارات المتنوعة.

2- الخلطة الأصلية للبرياني يضاف لها الزبادي بين مكوناتها وهو ما يعطى لها مذاق وطعم مختلف عن الكبسة.

3- تضاف بعض من الخضروات على وصفة البرياني لعل أهمها هو البطاطس وذلك على الكبسة الأصلية.





اقرأ أيضا :





الكبسة





1. لا تفكري في تحضير الكبسة السعودي سواء باللحم أو الدجاج دون أن تجهزي البهارات الخاصة بها لأنها الأساس في تحضير الكبسة، وهي في الغالب تباع في أكياس جاهزة عند العطار، ولا تنسي أن تحتوي الليمون المجفف وأعواد القرفة حتى يكتمل طعمها الأصلي.





2. لا تحتاج الكبسة الأصلية إضافة مكونات غير الأرز واللحوم المحضرة بها ولا يضاف لها أي نوع من الخضروات



