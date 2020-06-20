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فن

وحشتنا اوي... اوس اوس يهنئ أحمد مكي بعيد ميلاده

السبت 20/يونيو/2020 - 03:03 ص
اوس اوس و احمد مكي
اوس اوس و احمد مكي
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ميرنا محمود
حرص الفنان اوس اوس نجم مسرح مصر، على تهنئة الفنان أحمد مكي بعيد ميلاده اليوم الموافق  19 يونيو

ونشر اوس اوس  صور له برفقة احمد مكي  على  موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام 

 وعلق على الصورة قائلًا: كل سنه وانت طيب وبخير يا كبير وعقبال يااارب مليون سنه وواحشتنا اوووووى بقى 

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يحل اليوم الجمعة الموافق 19 يونيو، عيد ميلاد الفنان أحمد مكي، الـ 42، بعدما قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشواره الفني.


وكانت آخر أعمال أحمد مكى فى الدراما التليفزيونية مسلسل "خلصانة بشياكة" وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى.



وينتظر أحمد مكى قرارات الحكومة لعودة النشاط المسرحي من جديد؛ لعرض مسرحيته الجديدة "حزلقوم"، التي كان مقررًا عرضها على مسرح كايرو شو.
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