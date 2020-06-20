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رياضة

لا نية للتفريط فيه.. مصادر بالأهلي: الجهاز الفني يعول على كهربا الفترة المقبلة

السبت 20/يونيو/2020 - 08:17 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
كشفت مصادر خاصة بالأهلي عن حقيقة طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني إعارة محمود كهربا لاعب وسط الفريق الأول.

وقالت المصادر إن محمود كهربا لن يرحل سواء علي سبيل البيع النهائي أو الإعارة.

وأضافت المصادر أن كهربا مستمر مع الفريق وهو أحد العناصر التي يعول عليها الجهاز الفني كثيرًا في الفترة المقبلة.

وأوضحت أنه حتي لو تلقي كهربا عروضًا للرحيل فليس هناك نية للتفريط فيه.

وشددت المصادر على أن محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة التخطيط تسعى لبناء فريق قوي قادر علي قيادة الفريق لمنصات التتويج القارية في الفترة المقبلة.
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