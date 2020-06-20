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أخبار العالم

الجنرال ماكنزي: السعودية جادة في إنهاء النزاع باليمن

السبت 20/يونيو/2020 - 09:28 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
قال قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي، الجنرال فرانك ماكينزي، إن المملكة العربية السعودية جادة في قضية إنهاء النزاع في اليمن.

وأكد ماكنزي على أن السعودية تسعى بصدق لنهاية متفاوض عليها للنزاع اليمني.

وأضاف الجنرال ماكنزي أنه لا مصلحة لإيران في إنهاء الحرب باليمن.

وتقود المملكة العربية السعودية قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وتخوض حربا ضد الميليشيات الحوثية الموالية لإيران.

وكان التحالف العربي قد أعلن عن وقف إطلاق النار بسبب الظروف الانسانية باليمن وتفشي فيروس كورونا، لكن الميليشيا الحوثية خرقت وقف إطلاق النار مئات المرات وباستخدام آليات متعددة.

وتقدم إيران دعما ماليا وعسكريا ولوجيستيا لميليشيا الحوثي وتعتبر ذراعا لها باليمن في إطار خطة الهلال الشيعي.
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