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أخبار البلد

هاشتاج الثانوية العامة يتصدر تويتر.. ومغردون: ادعولنا ربنا يجبر بخاطرنا

السبت 20/يونيو/2020 - 02:04 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج #الثانويه_العامه ، وجاء ذلك قبيل عقد إمتحانات الثانوية العامة بيوم واحد .

وعبر رواد تويتر من طلاب الثانوية عن قلقهم حيال الإمتحانات بالتغريدات التالية :
-اللهم أكتب لنا أيام جميلة , وأخبار مفرحة , وشعور جميل , ونفس قنوعة , وقلب مرتاح , وراحة بال , وتوفيق من عندك , ونصيب في جنتك , اللهم أبعد عني متاعب الدُنيا ولا تذقني طعم الحزن ولا دموع الضيق , اللهم إني أستودعتك أموري ومستقبلي فيسّر ولا تعسّر .. 
#الثانويه_العامه

-امتحان اللغة العربية للثانوية العامة بكره.. 50 سؤال و3 ساعات زمن الإجابة
#الثانوية_العامة

-أجبر بخَاطري یا الله فـ انا بحاجة إليك .
#الثانويه_العامه


-#الثانويه_العامه
إجبر ب خاطرنا ورضينا وعدينا منها على خير يارب؛.
دعواتكم لينا ربنا يوفقنا ف الإمتحانات الثانويه ونرجع منهآ على خير كلنا.. 
ربنا يوفق الجميع


-دعوه من قلبكم لطلاب #الثانويه_العامه منظر زي ده كفيل يحزن الله يكون ف عونهم بصراحه.


-#الثانويه_العامه
إجبر ب خاطرنا ورضينا وعدينا منها على خير يارب؛.
دعواتكم لينا ربنا يوفقنا ف الإمتحانات الثانويه ونرجع منهآ على خير كلنا.. 
ربنا يوفق الجميع Heart suit



#الثانويه_العامه 
- اعمل اللى عليك وسيب الباقى على الله وربنا يزيح الغمه ان شاء الله وبالتوفيق لجميع الطلاب.


وتنطلق غدا امتحانات الثانوية العامة التي شهدت جدلا كبيرا في الفترة الماضية من جانب الطلاب وأولياء الأمور الذين يريدون تأجيل الامتحانات تارة، ومن جانب وزارة التعليم والتعليم ورأسها الدكتور طارق شوقي الذي تمسك بإتمام امتحانات الثانوية العامة. 


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