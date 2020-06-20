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فن

جميلة عوض تشارك الجمهور صورة نادرة بصحبة جدها

السبت 20/يونيو/2020 - 06:46 م
جميلة عوض
جميلة عوض
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أسماء الحسيني
شاركت الفنانة جميلة عوض الجمهور صورة لها بصحبة جدها وهى صغيرة ،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتبت جميلة على الصورة  معلقة :"جدو"

وكانت قد تحدثت الفنانة جميلة عوض عبر سكايب فى برنامج التاسعة، الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال ويذاع على القناة الأولى عن جدها الفنان الراحل محمد عوض فى ذكرى ميلاده.

وقالت جميلة عوض: "كنت أعيش مع جدي منذ ولادتى وكنت أراه يوميا، حتى توفاه الله وأنا فى سن الرابعة، وأتذكر أنه دائما كان يأتى متأخرا من المسرح وكانت جدتى تنتظره وأنا معها، وكان من أهم طقوسه أثناء تناوله وجبة العشاء أن أكون موجودة معه على المنضدة".

وأضافت جميلة: "قبل وفاة جدى الفنان محمد عوض قدم عرضا مسرحيا للأطفال يدعى (الأرنب المغرور)، وكانت والدتى الفنانة راندا عوض تشاركه هذا العرض، وكنت دائما أصعد على المسرح مع الأطفال فى العرض، وكان هناك مشهد معين يظهر فيه جدى بدور الشرير فكنت أبكى وفى إحدى الأيام فاجأنى جدى بحملى فوق أكتافه أثناء المشهد".
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جدو ❤️

A post shared by Jamila Awad جميلة عوض (@jamilaawad) on

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