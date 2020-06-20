AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

من داخل العزل.. طبيب رجاء الجداوي يوجه إرشادات هامة لطلاب الثانوية

السبت 20/يونيو/2020 - 10:59 م
الدكتور محمد خالد
الدكتور محمد خالد مدير الرعاية بالاسماعيلية
Advertisements
انجي هيبة
وجّه الدكتور محمد خالد مدير الرعاية بمستشفى العزل بالاسماعيلية، إرشادات لطلاب الثانوية العامة من داخل غرفة العزل بمستشفي أبو خليفة للعزل الطبي بمحافظة الاسماعيلية، حيث يتلقى العلاج من فيروس كورونا، وذلك قبل امتحانهم المقرر له صباح غدٍ الأحد.

وطالب مدير الرعاية بمستشفى العزل والذى يتابع حالة الفنانة رجاء الجداوى، الطلاب بأخذ ماسكين احتياطي وأن يرتدي الطالب أحدهما عند مغادرة منزله، مشددًا على عدم نزعه إلا بعد العودة.

وناشد بضرورة أن يمتلك الطالب أدواته الشخصية وزجاجة مياه خاصة به.

اقرأ أيضًا:

وأكد على أهمية عدم المشاركة في تجمعات لا قبل ولا بعد الامتحان، وعلى منع التلامس والسلام بالأيدي وغسل اليدين جيدًا بالماء والصابون قبل مغادرة المنزل وبعد العودة من الامتحان.

كما وجّه الدكتور محمد خالد بأهمية عدم استقلال وسيلة مواصلات إذا كانت اللجنة قريبة من المنزل، موضحًا أنه في حالة ظهور أي أعراض مرضية على الطالب التواصل مع مراقب اللجنة.

واختتم خالد قائلاً: "على الطلاب الالتزام بالتعليمات عن طريق لجنة الامتحان متمنيًا كل التوفيق لكافة الطلاب".
من داخل العزل.. طبيب رجاء الجداوي يوجه إرشادات هامة لطلاب الثانوية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق امتحانات أولى ثانوي غدا و2 ثانوي الخميس إلكترونيا من المنازل.. إتاحة حل الأسئلة من أي تابلت أو كمبيوتر أو موبايل.. وعقوبات مشددة على الغش الجماعي.. ونصائح للتعامل مع منصة الامتحان

التعليم: غرف عملياتنا تتابع سير امتحان 2 ثانوي الذي يتم من المنازل الآن

طلاب 2 ثانوي يمتحنون اللغة الأجنبية الثانية إلكترونيا من المنازل.. تداول أسئلة وإجابات الفرنساوي عبر فيس بوك.. الممتحنون: كان سهلا ومن المنهج.. وعمليات التعليم: منصة الامتحان لم تتعطل اليوم

عمليات التعليم: منصة الامتحان تعمل بلا أعطال ولم تصلنا شكاوى من طلاب أولى ثانوي حتى الآن

عمليات التعليم: منصة الامتحان تعمل بلا أعطال.. ولا شكاوى من طلاب 2 ثانوي حتى الآن

وزير التعليم يحسم الجدل.. امتحانات الثانوية العامة 21 يونيو.. اختبارات المواد غير المضافة للمجموع منزليا.. منصة إلكترونية جديدة لبث مراجعات نهائية مجانا للطلاب.. ومنع تجمع أولياء الأمور أمام اللجان

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. رجاء الجداوي تواجه أزمات صحية.. بلاغ سليمان عيد ضد أحد متابعيه.. إطلالة شبابية لـ سوسن بدر

المصريون في نيويورك ونيوجيرسي‎: ندعم القيادة السياسية لاتخاذ اللازم لحماية الأمن القومي

إعارة بنية البيع .. الأهلي يوافق على رحيل ناصر ماهر إلى الدوري البرتغالي

الخارجية الأمريكية: تصريحات السيسي بشأن ليبيا مهمة وندعم جهود مصر لعودة المفاوضات

مرتضى منصور: شوبير يريد استئناف الدوري عشان الخطيب يفرح ببطولة هذا الموسم

علاج المغص وغازات البطن عند الأطفال الرضع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غني بمضادات الأكسدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير الدوم؟

5 عادات تضعف المناعة وتعرضك للإصابة بفيروس كورونا .. احذرها

بملابس رخيصة.. الأمير ويليام يتخلى عن الوقار الملكي ويحتفل مع أولاده بعيد الأب.. صور