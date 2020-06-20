من داخل العزل.. طبيب رجاء الجداوي يوجه إرشادات هامة لطلاب الثانوية

وطالب مدير الرعاية بمستشفى العزل والذى يتابع حالة الفنانة رجاء الجداوى، الطلاب بأخذ ماسكين احتياطي وأن يرتدي الطالب أحدهما عند مغادرة منزله، مشددًا على عدم نزعه إلا بعد العودة.





وناشد بضرورة أن يمتلك الطالب أدواته الشخصية وزجاجة مياه خاصة به.





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وأكد على أهمية عدم المشاركة في تجمعات لا قبل ولا بعد الامتحان، وعلى منع التلامس والسلام بالأيدي وغسل اليدين جيدًا بالماء والصابون قبل مغادرة المنزل وبعد العودة من الامتحان.





كما وجّه الدكتور محمد خالد بأهمية عدم استقلال وسيلة مواصلات إذا كانت اللجنة قريبة من المنزل، موضحًا أنه في حالة ظهور أي أعراض مرضية على الطالب التواصل مع مراقب اللجنة.





واختتم خالد قائلاً: "على الطلاب الالتزام بالتعليمات عن طريق لجنة الامتحان متمنيًا كل التوفيق لكافة الطلاب".