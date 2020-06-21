دعاء لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. يردده الأبناء والوالدان للنجاح والتوفيق

دعاء لطلاب الثانوية العامة محل بحث الكثيريين على مواقع الانترنت، كما يكثر البحث أيضًا عن دعاء لطلاب الثانوية الأزهرية لطلب التوفيق والنجاح والإعانة على تثبيت الفهم والحفظ وعدم النسيان في الامتحان، وبالتالى يحدث نوع من الاطمئنان والهدوء والسكينة أثناء الإجابة على الأسئلة، وعدم التأثر بأي شعور يطرأ بالخوف على الطالب أثناء وجوده داخل لجنة الامتحان أو والديهم سواء أكانوا في المنزل أو من ينتظرونه بالخارج كما يحدث مع كثيرين من شدة القلق على أبنائهم و الحرص على مستقبلهم، لذا يتم البحث عن دعاء لطلاب الثانوية العامة أودعاء لطلاب الثانوية الأزهرية ، ومن ثم يتسحب لكل طالب أن يحرص على ترديد هذه الأدعية لنفسه كما يمكن للوالدين أن يكثروا من الدعاء لأبنائهم خاصة مع هذه الظروف المستجدة من انتشار فيروس كورونا مما يخفف من الضغوط النفسية على أبنائهم من عدم تحقيق النجاح المطلوب في نهاية العام والذي يتحدد على أساسه مستقبلهم.
دعاء لطلاب الثانوية العامة :
«اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك»
«اللهم إني استودعك ما علمتني فاحفظه لي في عقلي وذهني وقلبي، ورده إلي عند حاجتي إليه، ولا تنسيني إياه يا عليم يا حفيظ فالله خيرٌ حافظًا وهو أرحم الراحمين، اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي ، وأعطني سؤالي، واغفر لي ذنبي يا من يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور أستغفرك وأتوب إليك وألجأ إليك وأتوكل عليك».
«اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، وحفظني وأصلحني وأصلح بي الأمة، اللهم اجعل لي نورًا، وفي قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا، وفى عظامي نورًا، وفى دمي نورًا، ونورًا من خلفي، ونورًا من أمامي، ونورًا عن يميني، ونورًا عن شمالي، ونورًا من تحتي، ونورًا من فوقي، اللهمّ زدني نورًا، واجعل لي نورًا».
«اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وذكّرني ما نسيت وأطلق به لساني، وقوي به عزمي بحولك وقوتك، فإنّه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الرّاحمين، اللهم نسألك يا غفور يا رحمن يا رحيم أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سأله المضطر أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون قل لأحلامنا كوني».
اللهم نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضا والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء والإجابة اللهم أرزقنا نورا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمـل، اللهم قنا شر الإنس والجان، اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، وصفحا جميلا وشكرا كثيـرا، وذكرا طويلا ، ورزقا وفيرا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
دعاء لطلاب الثانوية الأزهرية:
اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ماضٍ في حكمك، عدل في قضاؤك، ناصيتي بيدك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحد من خلقك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي ونور بصري.
«اللهم أخرجنا من ظلمات الدهر، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسّن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر لنا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين، اللهمّ إنّي أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبِّتني، وثقِّل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجاتي، وتقبَّل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العُلى من الجنة».
«اللهم يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه رد إلي حاجتي وأنت أرحم الراحمين، اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أُغلِق علينا، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم».
«رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين، اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا».
«لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي، يا قيوم برحمتك استغيث، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقه قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا».
دعاء لطلاب الثانوية بالنجاح:
« اللهم أسألك أن تيسر لي هذا الامتحان ، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شي قدير».
«اللهم ألهمني الصواب في الجواب ، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة ، واحفظني واصلحني واصلح بي الامه».
اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، واسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير.
اللهم راد الضالة وهادي الضلالة أنت تهدي من الضلالة أردد علي ضالتي بقدرتك وسلطانك، فإنها من عطائك وفضلك، اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك.
اللهم بارك لنا بالقرآن العظيم وانفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ، اللهم أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم
، وارزقني الحكمة ومعرفة العلم وثبات الذهن والعقل والحلم.
دعاء لطلاب الثانوية بالتوفيق:
اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت، اللهم لا سهل إلا ماجعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا ماشئت سهلًا اللهم يا معلم إبراهيم و يا مفهم سليمان فهمني .
اللهم علمنا بما ينفعنا و انفعنا بما علمتنا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.
الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم إنّا نسألك بكلّ اسم هو لك، سميت به نفسك، أو نزّلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تلهمنا الإجابة عند السؤال، والنجاح في الامتحان، آمين يا رب العالمين.
اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، أكرمنا اللهم بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسّن أخلاقنا بالحلم، وسهّل لنا أبواب فضلك، وانشر علينـا مـن خـزائن رحمتـك، يا أرحم الرّاحمين.
اللهم أستودعك ما علمتنيه فارده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان الله والحمدلله ولا إله إلا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويُكتب إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين، يارب العالمين.
دعاء لطلاب الثانوي بالنجاح والتوفيق:
«اللهم يسر الامتحانات على أولادنا ، اللهم كن معهم وقت النسيان فذكرهم ، وكن معهم وقت السؤال فأجبهم ، اشرح صدورهم ، ويسر أمورهم ، واحلل عقدة من ألسنتهم».
« اللهم ثبت أقدامهم ، اللهم أنزل السكينة فى قلوبهم ، اللهم ذكرهم اذا نسوا ، اللهم علمهم اذا جهلوا».
«اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوب أبنائنا ، اللهم ذكرهم عند السؤال ، وألهمهم الاجابة الصحيحة».
« اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم ، اهد أولادنا وبارك فى أرزقنا، اللهم اكتب لهم النجاح فى الدنيا وفى الآخرة ، اللهم وفق أبناءنا لتحصيل العلم».
وسائل التركيز وتثبيت الحفظ:
هناك عديد من الوسائل والطرق التي يمكن من خلالها التركيز على تلقي المعلومات، والقدرة على حفظها وتثبيتها، منها:
تقسيم الدروس والموضوعات إلى فقرات بسيطة يسهل حفظها واستيعابها، إضافة إلى تسجيل أهم الملحوظات الخاصة بالدرس في دفتر خاص و عمل مجموعة من العلاقات التي يمكن من خلالها ربط معلومات الدرس مع بعضها البعض.
يستحب للطالب
اختيار الأماكن التي تمكنه من القدرة على التركيز والحفظ، إذ لا يمكن اختيار مكان مليء بالإزعاج لكي يتم فيه المذاكرة.
كما يستحب له أن يعرف الإنسان قدراته العقلية، لذلك فلا يجب أن يحفظ فوق طاقته يجب على الإنسان أن يستعين بالله لكي يتم الحفظ والتركيز
، والتضرع إلى الله -عز وجل- لكي يساعده في عملية الحفظ والتذكر.
إضافة إلى البعد عن أي فعل من شأنه أن يغضب الله حيث يقول الشافعي: " شكوت وكيع سوء حفظي، فأخبرني بترك المعاصي، وأخبرني أن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي".