دعاء لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. يردده الأبناء والوالدان للنجاح والتوفيق

دعاء لطلاب الثانوية العامة محل بحث الكثيريين على مواقع الانترنت، كما يكثر البحث أيضًا عن دعاء لطلاب الثانوية الأزهرية لطلب التوفيق والنجاح والإعانة على تثبيت الفهم والحفظ وعدم النسيان في الامتحان، وبالتالى يحدث نوع من الاطمئنان والهدوء والسكينة أثناء الإجابة على الأسئلة، وعدم التأثر بأي شعور يطرأ بالخوف على الطالب أثناء وجوده داخل لجنة الامتحان أو والديهم سواء أكانوا في المنزل أو من ينتظرونه بالخارج كما يحدث مع كثيرين من شدة القلق على أبنائهم و الحرص على مستقبلهم، لذا يتم البحث عن دعاء لطلاب الثانوية العامة أو دعاء لطلاب الثانوية الأزهرية ، ومن ثم يتسحب لكل طالب أن يحرص على ترديد هذه الأدعية لنفسه كما يمكن للوالدين أن يكثروا من الدعاء لأبنائهم خاصة مع هذه الظروف المستجدة من انتشار فيروس كورونا مما يخفف من الضغوط النفسية على أبنائهم من عدم تحقيق النجاح المطلوب في نهاية العام والذي يتحدد على أساسه مستقبلهم.





دعاء لطلاب الثانوية العامة :





«اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك»





«اللهم إني استودعك ما علمتني فاحفظه لي في عقلي وذهني وقلبي، ورده إلي عند حاجتي إليه، ولا تنسيني إياه يا عليم يا حفيظ فالله خيرٌ حافظًا وهو أرحم الراحمين، اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي ، وأعطني سؤالي، واغفر لي ذنبي يا من يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور أستغفرك وأتوب إليك وألجأ إليك وأتوكل عليك». «اللهم إني استودعك ما علمتني فاحفظه لي في عقلي وذهني وقلبي، ورده إلي عند حاجتي إليه، ولا تنسيني إياه يا عليم يا حفيظ فالله خيرٌ حافظًا وهو أرحم الراحمين، اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي ، وأعطني سؤالي، واغفر لي ذنبي يا من يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور أستغفرك وأتوب إليك وألجأ إليك وأتوكل عليك».



«اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، وحفظني وأصلحني وأصلح بي الأمة، اللهم اجعل لي نورًا، وفي قلبي نورًا، وفي سمعي نورًا، وفي بصري نورًا، وفى عظامي نورًا، وفى دمي نورًا، ونورًا من خلفي، ونورًا من أمامي، ونورًا عن يميني، ونورًا عن شمالي، ونورًا من تحتي، ونورًا من فوقي، اللهمّ زدني نورًا، واجعل لي نورًا».









«اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك، وانشر عليّ رحمتك، وذكّرني ما نسيت وأطلق به لساني، وقوي به عزمي بحولك وقوتك، فإنّه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الرّاحمين، اللهم نسألك يا غفور يا رحمن يا رحيم أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سأله المضطر أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون قل لأحلامنا كوني».





اللهم نسألك التوفيق والهداية، والرشد والإعانة، والرضا والصيانة، والحب والإنابة، والدعاء والإجابة اللهم أرزقنا نورا في القلب، وزينة في الوجه، وقوة في العمـل، اللهم قنا شر الإنس والجان، اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، وصبرا جميلا، وصفحا جميلا وشكرا كثيـرا، وذكرا طويلا ، ورزقا وفيرا، برحمتك يا أرحم الراحمين.









دعاء لطلاب الثانوية الأزهرية:





اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ماضٍ في حكمك، عدل في قضاؤك، ناصيتي بيدك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحد من خلقك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي ونور بصري.



