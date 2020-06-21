على غرار الدوري الممتاز.. خلاف جديد بين الأهلي والزمالك

عقد مسئولو اتحاد
كرة الطائرة بقيادة الدكتور سامح حمدي اجتماعا مع ممثلي الأندية اليوم لمناقشة مصير
بطولات الموسم الحالي.
وناقش اجتماع اتحاد
الكرة الطائرة مع الأندية فكرة تحديد موعد مبدئي لإستئناف النشاط في منتصف شهر
أغسطس المقبل وذلك في حالة تم إقرار عودة المسابقة.
وأبدى النادي الأهلي خلال الاجتماع موافقته على استكمال
مسابقة دوري الطائرة، وحصل علي تأييد من جانب 9 أندية في البطولة من أصل 12 فريقا.
وأعلن الزمالك رفضه
فكرة استكمال مسابقة دوري الطائرة علي غرار قراره السابق بشأن دوري كرة القدم.
يذكر أن الدكتور
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن موافقته على عودة المسابقات الرسمية بداية من
25 يوليو المقبل ، على أن تعود الأندية والاتحادات إلى التدريب بشكل طبيعي بداية
من 20 يونيو الجارى .