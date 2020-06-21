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رياضة

على غرار الدوري الممتاز.. خلاف جديد بين الأهلي والزمالك

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:03 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
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عمرو الحلوانى

عقد مسئولو اتحاد كرة الطائرة بقيادة الدكتور سامح حمدي اجتماعا مع ممثلي الأندية اليوم لمناقشة مصير بطولات الموسم الحالي.

وناقش اجتماع اتحاد الكرة الطائرة مع الأندية فكرة تحديد موعد مبدئي لإستئناف النشاط في منتصف شهر أغسطس المقبل وذلك في حالة تم إقرار عودة المسابقة.

وأبدى  النادي الأهلي خلال الاجتماع موافقته على استكمال مسابقة دوري الطائرة، وحصل علي تأييد من جانب 9 أندية في البطولة من أصل 12 فريقا.

وأعلن الزمالك رفضه فكرة استكمال مسابقة دوري الطائرة علي غرار قراره السابق بشأن دوري كرة القدم.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن موافقته على عودة المسابقات الرسمية بداية من 25 يوليو المقبل ، على أن تعود الأندية والاتحادات إلى التدريب بشكل طبيعي بداية من 20 يونيو الجارى .

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