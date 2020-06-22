أخبار الفن.. حقيقة خلاف عائلة أحمد زكي.. رانيا يوسف تتصدر التريند بصورة مثيرة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:







تمر السينما في مصر والعالم بظروف استثنائية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، جعلت الأشهر الماضية هي الأسوأ منذ فترة طويلة بعد غلق دور العرض وإلغاء عدد كبير من المهرجانات، وهو ما أدى بالمنتجين إلى تأجيل طرح أفلامهم حتى تتحسن الأوضاع.









نفي المستشار بلال عبد الغني وكيل رامي عز الدين بركات وجود اي خلاف بين الراحل هيثم زكي وأخيه رامي بركات ،مؤكدا ان علاقتهما كانت تقوم علي الود.









شاركت الراقصة صوفينار جمهورها بصورة جديدة نشرتها عبر صفحتها بموقع "إنستجرام".









تصدرت الفنانة رجاء الجداوي، تريند تويتر خلال الساعات القليلة الماضية وذلك عقب أنباء فقدانها الوعي وتدهور حالتها الصحية.









علقت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوى، على إعلان فقدان والدتها الوعي أثناء فترة تواجدها بمستشفى الإسماعيلية بعد إصابتها بـ فيروس كورونا المستجد.









كعادتها مؤخرا تصدرت الفنانة رانيا يوسف التريند بعد ظهورها بصورة بكاش مايوه، لتخطف الأضواء عقب خروجها دون أي عمل درامي في موسم رمضان الماضي.



