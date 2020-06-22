40 درجة على هذه المناطق.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين 22-6-2020.
وأكدت أن الطقس اليوم الاثنين، يكون حار نهارا على القاهرة والوجه البحري لطيف خلال ساعات الليل والرياح معتدلة.
وأكدت الهيئة أن الطقس سيكون معتدل نهارا على السواحل الشمالية وتكون الرياح معتدلة تنشط أحيانا.
وأضافت الهيئة أن الطقس سيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وعلى محافظات الصعيد، خلال ساعات النهار معتدل خلال ساعات الليل والرياح معتدلة تنشط أحيانا.
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وعن درجات الحرارة اليوم الاثنين، فتسجل على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 22، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 21.
وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تسجل 39 للعظمى والصغرى 29، وعلى شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 27، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى والصغرى 30.