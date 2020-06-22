40 درجة على هذه المناطق.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين





كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين 22-6-2020.





وأكدت أن الطقس اليوم الاثنين، يكون حار نهارا على القاهرة والوجه البحري لطيف خلال ساعات الليل والرياح معتدلة.





وأكدت الهيئة أن الطقس سيكون معتدل نهارا على السواحل الشمالية وتكون الرياح معتدلة تنشط أحيانا.



