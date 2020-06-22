أخبار الفن| وفاة نجل أوس أوس بعد 3 أشهر من ولادته .. إنجي خطاب تعلن اعتزالها التمثيل

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:









توفي ابن الفنان أوس أوس، الرضيع بعد ما يقرب من 3 أشهر على ولادته، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.









أعلنت الفنانة الشابة إنجي خطاب اعتزاله التمثيل بعد تقديم عدد من الأعمال الدرامية ليست بالكثير.

ونشرت انجي خطاب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام إنستجرام قرار اعتزالها للفن.







أعلن الفنان مصطفى درويش، شفاءه من فيروس كورونا، وإستعداده للتبرع بالبلازمة للمصابين، وذلك من خلال ظهوره في فيديو عبر حسابه الرسمي على "الفيسبوك".









تصدرت الفنانة رانيا يوسف، تريند جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد نشرها صورة جريئة لها عبر حسابها الرسمي على "الأنستجرام" أثناء عطلتها الصيفية.









نعت الفنانة ساندي وفاة ابن الفنان محمد أسامة الشهير ب أوس أوس نتيجة سقوطه في المنزل.







إحتفل الفنان علي الحجار، بخطوبة إبنته في حفل عائلي، إقتصر على حضور المقربين من الأهل فقط، وذلك أمس الأحد.



