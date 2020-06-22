AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أخبار الفن| وفاة نجل أوس أوس بعد 3 أشهر من ولادته .. إنجي خطاب تعلن اعتزالها التمثيل

الإثنين 22/يونيو/2020 - 07:52 ص
أوس أوس
أوس أوس
Advertisements
آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


توفي ابن الفنان أوس أوس، الرضيع بعد  ما يقرب من 3 أشهر على ولادته، وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.


أعلنت الفنانة الشابة إنجي خطاب اعتزاله التمثيل بعد تقديم  عدد من الأعمال الدرامية ليست بالكثير.

ونشرت انجي خطاب عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام إنستجرام قرار اعتزالها للفن.


أعلن الفنان مصطفى درويش، شفاءه من فيروس كورونا، وإستعداده للتبرع بالبلازمة للمصابين، وذلك من خلال ظهوره في فيديو عبر حسابه الرسمي على "الفيسبوك".


تصدرت الفنانة رانيا يوسف، تريند جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد نشرها صورة جريئة لها عبر حسابها الرسمي على "الأنستجرام" أثناء عطلتها الصيفية.


نعت الفنانة ساندي وفاة ابن الفنان محمد أسامة الشهير ب أوس أوس نتيجة سقوطه في المنزل.


إحتفل الفنان علي الحجار، بخطوبة إبنته في حفل عائلي، إقتصر على حضور المقربين من الأهل فقط، وذلك أمس الأحد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة نجل أوس أوس بعد 3 أشهر من ولادته

أحمد شوبير ينعي طفل أوس أوس

إنجي خطاب تعلن اعتزالها التمثيل ورد صادم من أحد متابعيها

بعد نشرها صورة جريئة.. الجمهور يطارد رانيا يوسف

كريم عفيفي ينعي أوس أوس في وفاة نجله

ربنا يصبرك.. ساندي تعزي أوس أوس في وفاة نجله

ترشيحاتنا

علي الحجار يحتفل بعقد قران ابنته.. شاهد

مرتضى منصور يعلن عدم خوضه منافسات الدوري.. ورفضه إجراء المسحة

بـ أقل من 3000 جنيه.. أفضل 5 هواتف ذكية.. صور

سعر صادم لجاكيت ديالا مكي في أحدث إطلالتها

صيادلة المنوفية: طبيب تلا حشد الأهالى للاعتداء على المفتشين

كيف تطفئ أنوار مؤشر الأعطال في السيارة؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال و كلاسيك.. 10 صور تكشف أناقة أحمد فلوكس في عيد ميلاده

سعر صادم لجاكيت ديالا مكي في أحدث إطلالتها

بـ أقل من 3000 جنيه.. أفضل 5 هواتف ذكية.. صور