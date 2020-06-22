للمشتركين في المنظومة.. التأمين الصحي تساهم في تكاليف علاج مرضى كورونا بالمستشفيات الخاصة

قال محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، إنه ينبغي على كل المشتركين في التأمين الصحي الذين يخضعون للعلاج في احد المستشفيات الخاصة بعد إصابتهم بفيروس كورونا، التوجه لهيئة التأمين الصحي بالفواتير الخاصة بالعلاج.





وأضاف محمد ضاحي، خلال حواره في برنمج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنهم يقومون بتسديد جزء كبير من تلك الفواتير التي يقوم بدفعها المريض وتتراوح النسبة من 50% الى 100% من السداد وذلك لكل من يخضع لمنظومة التأمين الصحي.





واوضح ان الهيئة العامة للتأمين الصحي تؤمن على 58.8 مليون من الشعب المصري في كل الفئات والاعمار وذلك بالتعاقد مع القطاع الخاص والعام.





وأشار إلى أن من خلال مبادرة 100 مليون صحة التي تم اطلاقها في تلك الايام لكبار السن واصحاب الامراض المزمنة تم التأكيد على ان كل مستشفيات التأمين الصحي والوحدات الصحية مفتوحة امام الشعب المصري لخدمتهم ومواجهه كورونا وغيرها.



