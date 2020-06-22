AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

للمشتركين في المنظومة.. التأمين الصحي تساهم في تكاليف علاج مرضى كورونا بالمستشفيات الخاصة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 11:53 ص
محمد ضاحي، رئيس
محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، إنه ينبغي على كل المشتركين في التأمين الصحي الذين يخضعون للعلاج في احد المستشفيات الخاصة بعد إصابتهم بفيروس كورونا، التوجه لهيئة التأمين الصحي بالفواتير الخاصة بالعلاج.

وأضاف محمد ضاحي، خلال حواره في برنمج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنهم يقومون بتسديد جزء كبير من تلك الفواتير التي يقوم بدفعها المريض وتتراوح النسبة من 50% الى 100% من السداد وذلك لكل من يخضع لمنظومة التأمين الصحي.

واوضح ان الهيئة العامة للتأمين الصحي تؤمن على 58.8 مليون من الشعب المصري في كل الفئات والاعمار وذلك بالتعاقد مع القطاع الخاص والعام.

وأشار إلى أن من خلال مبادرة 100 مليون صحة التي تم اطلاقها في تلك الايام لكبار السن واصحاب الامراض المزمنة تم التأكيد على ان كل مستشفيات التأمين الصحي والوحدات الصحية مفتوحة امام الشعب المصري لخدمتهم ومواجهه كورونا وغيرها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صلاح حسب الله: التأمين الصحي منفصل عن علاج مصابي كورونا

رصدنا 29 حالة اشتباه.. التأمين الصحي: تأجيل الامتحانات لـ 3 طلاب ثبت إصابتهم بكورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

في قبضة النصرة.. اعتقال الرأس المدبر لعملية خطف راهبات معلولا

الحياة السوداء..مظاهرة ضخمة في لندن لإزالة تمثال تشرشل.. صور

حدث ليلا.. سامح شكري: إثيوبيا تزيد العداء.. وفاة نجل أوس أوس.. الجمهور يطارد رانيا يوسف..ومرتضى منصور يرفض إجراء المسحة

40 درجة على هذه المناطق.. تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

الصحة: انخفاض إصابات كورونا في مصر عند هذا التوقيت

تؤكد الشبه الكبير بينها وبين جدتها الأميرة ديانا.. أحدث لقطة لـ شارلوت ابنة كيت ميدلتون

AdvertisementS

10 أيام على زيادة المعاشات.. إعرف قيمة الإضافة الجديدة على معاشك

لأصحاب المعاشات.. استعلم عن إجراءات الحصول على العلاوات الخمس قبل صرفها أول يوليو

الصحة: انخفاض إصابات كورونا في مصر عند هذا التوقيت

بعد شهر في الحجر الصحي.. قصة رجاء الجداوي مع كورونا من الإصابة حتى فقدان الوعي

كشف أثرى في الأقصر .. أفران حرق وسور ضخم من الطوب اللبن من العصر الروماني المتأخر

بعد اعتزالها التمثيل.. العمر الحقيقي لإنجى خطاب..وفسخت خطوبتها بعد 3 أشهر

يا من تحيي العظام وهي رميم أحيي أمي .. دعاء مؤثر من ابنة رجاء الجداوى بعد تدهور حالتها

بعد ارتدائها كاش مايوه.. تعرف على زيجات رانيا يوسف ورأيها فى أزواجها

طلب محشي كرنب قبل ما يشنق نفسه.. عم شعبان كان عايز يرجع الفيوم ومراته رفضت فانتحر.. تفاصيل

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 22-6-2020

أخبار الفن| وفاة نجل أوس أوس بعد 3 أشهر من ولادته .. إنجي خطاب تعلن اعتزالها التمثيل

أبرزها الصداع.. 4 علامات أن جسمك مليء بالسموم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تؤكد الشبه الكبير بينها وبين جدتها الأميرة ديانا.. أحدث لقطة لـ شارلوت ابنة كيت ميدلتون

قصة «مبارزة المراكب».. كيف تطورت مسابقات السيارات بين الماضي والحاضر؟

بعد صورتها بـ كاش مايوه .. 10 فساتين عرضت رانيا يوسف للانتقاد