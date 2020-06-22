تزامنا مع عودة الرحلات.. وزارة الطيران تطلق مبادرة نحلق معًا من جديد

أطلق المركز الإعلامى لوزارة الطيران على الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك العديد من الإجراءات والأنشطة من بينها مبادرة بعنوان "نحلق معًا من جديد" تتضمن رسائل حماسية تدعو العاملين بقطاع الطيران من مختلف الشركات والهيئات التابعة للوزارة للاستعداد لعودة الحركة الجوية من وإلى المطارات المصرية والتي توقفت في ضوء الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وتضمنت المبادرة عبارات باللغة العربية "نحلق معًا من جديد" " مسافة آمنة "، "سنعود من أجل خدمتك"، و"سلامتك مسئوليتنا" وباللغة الإنجليزية

“your safety is our priority”

“safe travel” “ fly safe”

“ social distancing”





وذلك تأكيدًا على جاهزية المطار لاستقبال الرحلات وحب العاملين لأداء عملهم على أكمل وجه وتحقيق أعلى مستوى من الخدمات لإرضاء العملاء في مختلف مواقع العمل.









وأعرب العاملون من مختلف التخصصات بقطاع الطيران عن سعادتهم باستقبال المسافرين مرة أخرى بالمطارات المصرية مع تطبيق جميع الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامتهم وتجعل تجربة سفرهم مريحة وآمنة.



