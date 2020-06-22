وزير الري السابق حسام مغازي لـ صدى البلد: 3 خيارات أمام مجلس الأمن لحل أزمة سد النهضة

قال د.حسام مغازي وزير الري السابق أن مجلس الأمن الدولي هو الجهة المنوطة بحفظ السلام العالمي.

وكانت مصر قد أحالت رسميا قضية سد النهضة إلى مجلس الأمن، ودعت وزارة الخارجية المجلس فى بيان رسمي إلى التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذًا لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.

وقال وزير الري السابق لـ صدى البلد أن المجلس أمامه عده خيارات فى التعامل مع أزمة سد النهضة، أولها دعوة الطرفين للجلوس معا دون أى اجراءات أحادية الجانب، مؤكدا أن مصر لا تريد أكثر من ذلك.

وأشار إلى أن مجلس الأمن يمكنه التوجيه بوقف أى أعمال أو انشاءات يمكن أن تؤثر على حقوق الدول المتنازعة حول أزمة سد النهضة لحين قيام جهة فنية دولية بدراسة المشكلة ووضع تصور فني حول الأزمة ورفعه لمجلس الأمن ليتسني له اتخاذ قرار المناسب.

وأكد الوزير السابق أنه من حق مجلس الأمن اتخاذ العقوبات ضد أى دولة ترفض الألتزام أو تنفيذ قرارته.