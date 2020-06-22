السودان يكذب تصريحات وزير خارجية إثيوبيا بخصوص اتفاق ملء سد النهضة

كذب وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين، اليوم الاثنين، تصريحات نظيره الإثيوبي، جيدو أندارجاشيو بخصوص التوافق بين الدول الثلاث على ملء سد النهضة.





وقال قمر الدين لصحيفة "السوداني" إن هذا الحديث ليس صحيحا "إطلاقا"، وأن السودان لم يتفق مع إثيوبيا على عملية ملء سد النهضة.





ونفى قمر الدين، وجود أي معلومات حول توافق مصر وإثيوبيا على عملية الملء، معتبرا أنه في حال حدوث ذلك فإنه أمر يخص البلدين، أي أنه غير ملزم للخرطوم.





كان ذلك ردا على تصريحات جيدو بأن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت على ملء سد النهضة منذ 4 سنوات.





وكان وزير الري السوداني ياسر عباس قال أمس الأحد، أن السودان يدعو لعدم التصعيد في ملف سد النهضة الإثيوبي، معتبر أن التفاوض هو الحل الوحيد.



