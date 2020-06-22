حكم إفطار المرأة الحامل وكيفية قضاء ما عليها.. الإفتاء ترد.. فيديو

و رد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "سيدة أفطرت في رمضان بسبب الحمل ومر أكثر من عام فكيف تقضي ما فاتها؟



وأجاب الشيخ محمود شلبي، امين الفتوى بدار الإفتاء، أن المرأة التي أفطرت في شهر رمضان بعذر عليها القضاء فقط وليس عليها كفارة.

وأضاف شلبي، أن الفقهاء اختلفوا في المرأة التي أفطرت في رمضان بعذر، بين القضاء فقط، أو القضاء والكفارة معا، وفتوي دار الإفتاء على أن عليها القضاء فقط.





حكم إفطار المرأة الحامل

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن المرأة الحامل خفف الله عليها بسبب ظروف الحمل.





ان المرأة الحامل تتابع مع الطبيب الخاص بها وإذا صرح لها بالإفطار في شهر رمضان فلا مانع من ذلك وعدة من أخر ". أضاف شوقي علام في فتوى له،أيامأخر





وأشار الي انه على المرأة الحامل أن تفطر حال تصريح الطبيب لها بالإفطار في شهر رمضان، وفي حال إنجاب المرأة للطفل الرضيع يمكنها ان تفطر في شهر رمضان غذا كان الصيام يؤثر على اساليب التغذية السليمة والرضاعة للطفل".





وذكر أنه على المرأة الحامل أو التي ترضع أن تصوم الأيام التي أفطرت فيها في أيام اخرى، وفي حال استمرار العذر مع المرأة نتيجة الحمل او الرضاعة فعليها إطعام مسكينا عن كل يوم أفطرته".



