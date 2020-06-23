اقتصار الحج على أعداد محدودة.. الأزهر: قرار السعودية يتفق مع أحكام الشريعة ونؤيده.. الأوقاف: تصدقوا بنفقته على علاج المرضى.. ودار الإفتاء: من عزم أداء الفريضة مأجور بنيته ولا تسقط عنه

السعودية تقصر إقامة حج هذا العام للمقيمين داخل المملكة فقط
الأزهر يؤيد قرار السعودية تنظيم الحج بأعداد داخلية محدودة
وزير الأوقاف: ندعم القرار وناشد من نوى الحج بالتصدق بنفقته على علاج المرضى
دار الإفتاء: من عزم الحج هذا العام مأجور بنيته.. ولا تسقط عنه الفريضة
أعلنت وزارة الحج، بالمملكة العربية السعودية، أن المملكة انطلاقًا من حرصها الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم من أداء مناسك الحج والعمرة في أمن وصحة وسلامة، حرصت منذ بدء ظهور الإصابات بفيروس كورونا، وانتقال العدوى إلى بعض الدول؛ على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لحماية ضيوف الرحمن، بتعليق قدوم المعتمرين والعناية بالمعتمرين المتواجدين في الأراضي المقدسة، حيث لاقى هذا القرار مباركةً إسلاميةً ودولية لما كان له من إسهام كبير في مواجهة الجائحة عالميًا، ودعمًا لجهود الدول والمنظمات الصحية الدولية في محاصرة انتشار الفيروس.
بدورها دعمت المؤسسات الدينية في مصر قرار السعودية بشأن الحج.. ونرصد في هذه السطور موقف الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء:
في البداية، أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن قرار المملكة العربية السعودية تنظيم فريضة الحج هذا العام بعدد محدود للراغبين في أداء المناسك لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، هو قرار حكيم ومأجور شرعًا ويراعي عدم تعطيل فريضة الحج والحرص على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وإعلاء حفظ النفس أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، ويدل على وعي قيادة المملكة بخطورة فيروس كورونا، خاصة في ظل الانتشار المتسارع لهذا الوباء الذي يهدد أرواح الناس في كل مكان.