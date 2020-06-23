أخبار الحوادث.. التحقيق في ادعاء اغتصاب امرأة بأرض زراعية في البحيرة.. الداخلية توزع سلعا غذائية على الأسر الأكثر احتياجا

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية جاء أبرزها :













تباشر النيابة العامة، التحقيقات في واقعة ادعاء اغتصاب امرأة بأرض زراعية بالبحيرة.. وكانت «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان» بمكتب «النائب العام» لاحظت تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لامرأة تدعي فيه اعتداء البعض عليها بمواقعتها كرهًا عنها، وبالضرب، مستنجدةً لإيتائها حقوقها، وإذ عُرض الأمر على المستشار «النائب العام» أمر بمتابعة سير التحقيقات في الواقعة.













قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس المتهمين "ش.س" و"ه.ح" 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.













أمرت نيابة السلام، بحبس صاحب مخبز، 4 أيام على ذمة، وذلك لاتهامه بالاستيلاء على أكثر 5 ملايين جنيه عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بالسلام، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث والوقوف حول الواقعة.













كل شيء قسمة ونصيب.. كانت هذه آخر كلمات "ندى إيهاب" فتاة مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية لخطيبها السابق الذى قابلها فى الشارع، وكان رده عليها حرق وتشويه وجهها بماء النار.













قضت محكمة جنايات الإسكندرية بإجماع الآراء، بالإعدام غيابيا لمتهم عراقي الجنسية لاتهامه بقتل ربة منزل وطفلها، بعد أخذ رأي فضيلة مفتي الديار المصرية في إعدامه.













قامت هيئة الرقابة الإدارية بشن العديد من الحملات بمحافظات الغربية والشرقية وكفر الشيخ والأقصر وقنا، بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، وجهاز حماية المستهلك بتلك المحافظات، وذلك في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة الفساد وضبط الأسواق وحماية المواطنين من الغش التجارى.













شنت هيئة الرقابة الإدارية، العديد من الحملات بمحافظات "الغربية، والشرقية، وكفر الشيخ، والأقصر، وقنا"، بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، وجهاز حماية المستهلك بتلك المحافظات؛ فى إطار جهودها لمكافحة الفساد وضبط الأسواق وحماية المواطنين من الغش التجارى.













بدأت مبادرة " كلنا واحد" توزيع السلع الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا تحت رعاية رئيس الجمهورية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين واستمرارًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين وبمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو.













عثرت أجهزة الأمن بمركز فرشوط بمحافظة قنا، على جثة بائع خردة مقتولا أمام مقر مركز الشرطة.