AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

التحالف العربي يعترض ويدمر صاروخا حوثيا باتجاه الرياض

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 07:49 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ باليستي جديد، أطلقته ميليشيات الحوثي من اليمن على العاصمة السعودية الرياض. 

وقال المتحدث باسم التحالف العربي العقدي الركن تركي المالكي إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية من ( صنعاء ) باتجاه مدينة ( الرياض ) في عملية عدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

وأضاف وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية أن استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية الفاشلة في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار بطريقة متعمدة وممنهجة، 

وأكد أن هذا الاعتداء الآثم هو امتداد للمحاولات العدائية والإرهابية المستمرة والتي كان آخرها مساء أمس وفجر اليوم بإطلاق (8) طائرات بدون طيار (مفخخة) و (3) صواريخ بالستية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والتي تم التصدي لها وإفشالها من قبل القوات المشتركة للتحالف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التحالف العربي: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا باتجاه مأرب

التحالف العربي يسقط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

التحالف العربي: اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية

التحالف العربي: تنفيذ ضربات قاسية لأهداف تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن

التحالف العربي: اعتراض طائرات حوثية محملة بالمتفجرات تستهدف السعودية

التحالف العربي يسقط 8 طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثي على السعودية

ترشيحاتنا

بعد الحصول على الترخيص.. تفاصيل تصنيع دواء ريمديسيفير في مصر لعلاج كورونا.. فيديو

أحمد السقا ينشر صورة له مع نجله وأمير كرارة من كواليس نسل الأغراب

جمبسوت أحمر .. نداء شرارة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

3 سيناريوهات متوقعة.. هل يستمر تفشي كورونا لعشرات السنوات؟

بعد وفاة ابنهما.. ريهام سعيد تواسي أوس أوس وزوجته: ربنا بيحبكم أوي لإن ده أصعب ابتلاء

باسم علي يُقارن بين فايلر والبدري وكارتيرون ولاسارتي ومارتن يول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الاعتراف بهم رسميا.. نادي أبارث الإمارات ينظم ملتقاه الأول للسيارات.. صور

ببنطلون ممزق.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال على إنستجرام

جمبسوت أحمر .. نداء شرارة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة