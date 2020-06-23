التحالف العربي يعترض ويدمر صاروخا حوثيا باتجاه الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، اعتراض صاروخ باليستي جديد، أطلقته ميليشيات الحوثي من اليمن على العاصمة السعودية الرياض.





وقال المتحدث باسم التحالف العربي العقدي الركن تركي المالكي إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم الثلاثاء من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية من ( صنعاء ) باتجاه مدينة ( الرياض ) في عملية عدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.





وأضاف وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية أن استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية الفاشلة في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار بطريقة متعمدة وممنهجة،





وأكد أن هذا الاعتداء الآثم هو امتداد للمحاولات العدائية والإرهابية المستمرة والتي كان آخرها مساء أمس وفجر اليوم بإطلاق (8) طائرات بدون طيار (مفخخة) و (3) صواريخ بالستية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والتي تم التصدي لها وإفشالها من قبل القوات المشتركة للتحالف.