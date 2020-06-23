عبد العاطي والقصير يبحثان آلية تحديث منظومة الري وتطبيقها في الزراعة

القصير وعبد العاطي يبحثان القضايا المشتركة بين وزارتي الزراعة والري وآلية العمل على تطوير نظم ري الأراضي الزراعية.. واتفاق على تشكيل لجنة لمتابعة التحول إلى الري الحديث