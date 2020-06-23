هارب من 150 سنة سجن.. ضبط صاحب شركة استثمار عقارى بأسيوط

تمكن ضباط مباحث قسم ثان أسيوط من ضبط مقاول عقارات بأسيوط هارب من 80 حكم قضائى نهائى بإجمالى 150 سنة وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية والقيادة السياسية بتوجيه ضربات للهاربين من أحكام ومافيا العقارات بالمحافظات.









كان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء منتصر عويضة مدير مباحث المديرية يفيد ورود معلومات من المقدم أحمد ابوبكر رئيس مباحث قسم ثان أسيوط يفيد ورود معلومات بتواجد صاحب شركة عقارات هارب من 80 حكم قضائى داخل أحد الأماكن بدائرة قسم ثان أسيوط.







