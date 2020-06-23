هارب من 150 سنة سجن.. ضبط صاحب شركة استثمار عقارى بأسيوط

تمكن ضباط مباحث قسم ثان أسيوط من ضبط مقاول عقارات بأسيوط هارب من 80 حكم قضائى نهائى بإجمالى 150 سنة وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية والقيادة السياسية بتوجيه ضربات للهاربين من أحكام ومافيا العقارات بالمحافظات.
كان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من اللواء منتصر عويضة مدير مباحث المديرية يفيد ورود معلومات من المقدم أحمد ابوبكر رئيس مباحث قسم ثان أسيوط يفيد ورود معلومات بتواجد صاحب شركة عقارات هارب من 80 حكم قضائى داخل أحد الأماكن بدائرة قسم ثان أسيوط.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث ضم العميد محمد المهدى وكيل ادارة البحث والمقدم أحمد ابوبكر رئيس مباحث القسم وبمشاركة النقيبين حسام البارودى وأحمد عبدالمقصود بمباحث القسم تحت إشراف اللواء منتصر عويضة مدير المباحث والعميد أحمد الراوى رئيس مباحث المديرية والعميد عصام غانم مدير فرع الامن العام والعميد أحمد الراوى حيث تم ضبط " حسام م. " 46 سنة مقاول عقارات ورئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقارى بأسيوط ومقيم تفرعات شارع الجمهورية بدائرة القسم هارب من 80 حكم قضائى نهائى بإجمالى 150 سنة وجار العرض على النيابة العامة.