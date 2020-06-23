الصينيون يتحدون حكومتهم بتناول آلاف الكلاب في مهرجان مدينة يولين

يأمل نشطاء الرفق بالحيوان، أن تكون أيام مهرجان تناول لحم الكلاب المثير للجدل في الصين معدودة ، على الرغم من أن المنظمين يمضون قدما في الحدث الذي يستمر 10 أيام في تحد لحملة حكومية لمنع هذه الممارسة.





وبحسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الصينية، يجذب الآلاف من الزوار إلى مهرجان أكل لحم الكلاب و السنوي في مدينة يولين الجنوبية الغربية ، لشراؤ الكلاب المعروض في أقفاص ضيقة لاكلها ، لكن النشطاء يقلون إن الأرقام هذا العام تضاءلت ، مع آمال أن هذا المهرجان هو الأخير.





قال بيتر لي ، المتخصص في السياسة الصينية لدى جمعية الرفق بالحيوان الدولية ، وهي مجموعة لحقوق الحيوان: "آمل أن تغير مدينة يولين هذه العادة السنوية ، ليس من أجل الحيوانات فحسب ، بل أيضا من أجل صحة وسلامة شعبها".





واضاف بيتر "إن السماح بالتجمعات الجماعية للتجارة واستهلاك لحوم الكلاب في الأسواق والمطاعم المزدحمة باسم المهرجان يشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة".