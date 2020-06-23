بـ المشجر اللافت.. هبة مجدى بإطلالة كاجوال تكشف عن جمالها .. شاهد

نشرت الفنانة هبة مجدى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة.
وظهرت بها هبة مجدى، بفستان أنيق يبرز عن جمالها، ومطعم بمجموعة من النقشات الملونة التى تخطف الأنظار.
ومن الناجية الجمالية، اعتمدت هبة مجدى فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الماط الذى يبرز جمال أنوثتها.
كما تركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيطة تبرز جمالها.
ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة