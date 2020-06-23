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رياضة

التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة بلد الوليد وخيتافي

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:53 م
بلد الوليد وخيتافي
بلد الوليد وخيتافي
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عمرو ابوبكر
انتهت أحداث مباراة بلد الوليد و منافسه خيتافي بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع بينهم على ملعب نيوفو جوسي زوربيلا، ضمن منافسات الجولة ال 31  من منافسات الدوري الاسباني. 

 تقدم خيتافي قى الدقيقة 41  عن طريق خايمي ماتا، وتعادل المهاجم أنيس أونال للفريق المضيف من ركلة جزاء عند الدقيقة 45+1.

حيث بدأ أصحاب الأرض بضغط و سيطرة تامة في محاولة لـ تسجيل أولى أهداف اللقاء، ربع ساعة من أحداث الشوط الأول و تراجع واضح لأصحاب الأرض، اعتمادًا على الهجمات المرتدة، وسيطرة واضحة من أصحاب المركز الخامس.

واستمر استحواذ الفريق الضيف حتى تمكن المهاجم الإسباني خايمي ماتا من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 41، وظن الجميع أن الشوط الأول سيخرج بهذه النتيجة واحتسب حكم اللقاء لدقيقتين فقط وقت محتسب بدل ضائع استطاع بلد الوليد في الدقيقة الأولى منه تسجيل هدف التعادل، وانتهت المباراة بهذه النتيجة. 
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