التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة بلد الوليد وخيتافي

انتهت أحداث مباراة بلد الوليد و منافسه خيتافي بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع بينهم على ملعب نيوفو جوسي زوربيلا، ضمن منافسات الجولة ال 31 من منافسات الدوري الاسباني.
تقدم خيتافي قى الدقيقة 41 عن طريق خايمي ماتا، وتعادل المهاجم أنيس أونال للفريق المضيف من ركلة جزاء عند الدقيقة 45+1.
حيث بدأ أصحاب الأرض بضغط و سيطرة تامة في محاولة لـ تسجيل أولى أهداف اللقاء، ربع ساعة من أحداث الشوط الأول و تراجع واضح لأصحاب الأرض، اعتمادًا على الهجمات المرتدة، وسيطرة واضحة من أصحاب المركز الخامس.
واستمر استحواذ الفريق الضيف حتى تمكن المهاجم الإسباني خايمي ماتا من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 41، وظن الجميع أن الشوط الأول سيخرج بهذه النتيجة واحتسب حكم اللقاء لدقيقتين فقط وقت محتسب بدل ضائع استطاع بلد الوليد في الدقيقة الأولى منه تسجيل هدف التعادل، وانتهت المباراة بهذه النتيجة.