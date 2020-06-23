التعادل الإيجابي يحسم نتيجة مباراة بلد الوليد وخيتافي

انتهت أحداث مباراة بلد الوليد و منافسه خيتافي بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع بينهم على ملعب نيوفو جوسي زوربيلا، ضمن منافسات الجولة ال 31 من منافسات الدوري الاسباني.





تقدم خيتافي قى الدقيقة 41 عن طريق خايمي ماتا، وتعادل المهاجم أنيس أونال للفريق المضيف من ركلة جزاء عند الدقيقة 45+1.





حيث بدأ أصحاب الأرض بضغط و سيطرة تامة في محاولة لـ تسجيل أولى أهداف اللقاء، ربع ساعة من أحداث الشوط الأول و تراجع واضح لأصحاب الأرض، اعتمادًا على الهجمات المرتدة، وسيطرة واضحة من أصحاب المركز الخامس.



