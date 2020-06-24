1500 موظف في جوجل يتقدمون بشكوى لمطالبة الشركة بوقف بيع تقنياتها للشرطة الأمريكية

قام أكثر من 1500 موظف في شركة جوجل بتقديم شكوى للمدير التنفيذى للشركة، ساندر بيتشاى، يعترضون فيها على بيع تقنيات الشركة للشرطة الأمريكية.
وبحسب موقع Tech Times فإن الموظفون صرحوا بأنهم يشعرون بخيبة أمل كبيرة بسبب بيع تقنيات معينة تساعد الشرطة الأمريكية، مثل تقنيات التعرف على الوجه، في ظل الاحتجاجات المتزايدة ضدها لتعاملها بعنف مع المواطنين الأمريكيين.
وطالب الموظفون المعترضون الشركة بالقيام بتوسيع علاقاتها التجارية، بدلا من بيع تلك التقنيات والمعدات للشرطة، وتساءلوا لماذا نساعد المؤسسات المسؤولة عن الوقوف على رقبة جورج فلويد حتى الموت لتكون أكثر فاعلية من الناحية التنظيمية.
وقال المتحدث الرسمى لجوجل: " إننا أول شركة كبرى قررت ، منذ سنوات ، عدم إتاحة التعرف على الوجه تجاريًا ولدينا مبادئ واضحة جدًا للذكاء الاصطناعي تحظر استخدام مثل هذه التقنيات أو بيعها للمراقبة، كما لدينا شروط استخدام طويلة الأمد لمنصات الحوسبة المتاحة بشكل عام وستظل هذه المنتجات متاحة للحكومات والسلطات المحلية ، بما في ذلك أقسام الشرطة ، لاستخدامها".
ومؤخرا، تظاهر مئات الموظفين في شركة فيسبوك ورفضوا العمل لإظهار دعمهم للمتظاهرين الأمريكيين، في الاحتجاجات الأمريكية الأخيرة، وطالبوا المدير التنفيذى للشركة، مارك زوكربيرج، بحذف منشورات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من على موقع فيسبوك مثلما تم حذفها وإلا سيقومون بالتظاهر ضده.
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