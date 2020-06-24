أخبار التوك شو.. فتح شواطئ القرى السياحية بإجراءات احترازية.. أحمد موسى: إحدى الدول الإفريقية «بتلعب» في ملف سد إثيوبيا

حذر المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتي أعلنتها الدولة في مواجهة أزمة فيروس كورونا بعد إعلان الفتح التدريجي في الدولة.

وأكد سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مقدم برنامج "رأي عام"، المذاع عبر شاشة "ten"، مساء اليوم الثلاثاء، أن في حالة عدم الالتزام "هيكون في وقفة"، مشيرا إلى أن الإغلاق الفوري هو عقوبة عدم الالتزام بنسبة الـ 25 %.





قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، إن هناك اشتراطات عامة لفتح المطاعم والكافيهات ومحلات الحلويات المرخصة من الادارة المحلية وسبقوم أصحاب هذه المشروعات بالتوقيع علي شروط لعودة العمل .









وأضاف خالد القاسم خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، أن في حالة مخالفة هذه الشروط والضوابط سيتم سحب رخصة صاحب المنشأة ووقف نشاطه .













قال الإعلامي أحمد موسى، إن مندوب قطر في الجامعة العربية تحفظ على بند التأكيد على ضرورة منع التدخلات الأجنبية في ليبيا.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد": "قطر لا تعرف معنى سيادة الدول".













قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الدولة اشترطت اتباع التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في قرار فتح المطاعم والكافيهات بدءًا من يوم السبت حتى الساعة العاشرة مساءً.





وأكد خالد قاسم، في مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يعرض عبر شاشة قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أنه ابتداءً من يوم السبت المقبل سوف تفتح الشواطئ الخاصة والقرى السياحية للمواطنين، وفقًا للشروط التي طرحتها وزارة السياحة، وهي ضمن الإجراءات الاحترازية التي أعلنها مجلس الوزراء أيضًا.





الأوقاف: يجوز لـ الإمام إقامة صلاة العشاء مرتين إذا كانت الأعداد كبيرة

قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف ، إن المساجد سيتم فتحها من يوم السبت المقبل، ولن يتم السماح بأن يكون هناك عدد أكثر من المسموح له بالصلاة، ولكن يجوز لـ الإمام اقامة صلاة العشاء أو أى صلاة مرتين إذا كان العدد كبير.



وأضاف الشيخ جابر طايع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن المسجد سيكون المحدد له 100 مصل، واذا جاء للمسجد أكثر من الـ 100 يحق للإمام أن يصلي بالعدد المسموح له، وبعد ذلك يقيم صلاة ثانية بالعدد المتبقي.



تتواصل مع مجلس الأمن للتعطيل.. أحمد موسى: إحدى الدول الإفريقية « بتلعب » في ملف سد إثيوبيا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إحدى الدول الافريقية « بتلعب » في ملف سد أثيوبيا .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" تلك الدولة تريد ان تنهي الموضوع لصالح إثيوبيا في النهاية ".



الوزراء: الأفراح والحفلات بالفنادق لازالت معلقة .. فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث بأسم مجلس الوزراء، إن الأنشطة الترفية التي تعني إقامة الحفلات والتجمعات لازالت معلقة، وهذا ساري على قاعات الافراح ودور المناسبات، وكذلك دور العبادة التي يقام فيها العزاءات وكتب الكتاب او اي مظاهر للتجمعات.

وأضاف «سعد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أنه اعتبارا من السبت القادم لا توجد أي قيود على حركة المواطنين، موضحا أن استمرار عمل وسائل النقل الجماعي حتى منتصف الليل.



الحكومة تكشف العقوبة المنتظرة لـ مخالفي القرارات الاحترازية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المحليات مسئولة عن عملية تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفتح المقاهي بنسبة 25%، أو أى منشأة سيتم فتحها.





وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن أى منشأة ستخالف قرارات الحكومة سيتم غلقها فى الحال، مؤكدا أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أمر بغلق المحال المخالفة فورا.





بالاختيار.. الحكومة: لن تفتح كل المساجد يوم السبت المقبل ..فيديو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزارة الأوقاف تحدد المساجد التي ستبدأ بالفتح يوم السبت المقبل ولن يتم فتح كل المساجد، وسيتم اختيار المساجد وفق معايير وضوابط وجاهزية المساجد.

وأضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن عودة الصلوات الخمس في المساجد ستكون اعتبارا من السبت المقبل.





