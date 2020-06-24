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فن

حسن الرداد يهنئ أحد أصدقائه بعيد ميلاده.. شاهد

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 05:04 ص
حسن الرداد
حسن الرداد
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مصطفى كرم

هنّأ الفنان حسن الرداد أحد أصدقائه بعيد ميلاده عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر حسن الرداد صورة له مع صديقه وعلق عليها قائلاً "عيد ميلاد سعيد لصديقي العزيز اتمنى لك كل التوفيق".

وشارك حسن الرداد فى بطولة مسلسل "شاهد عيان"، وتدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد "الرداد" دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.

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وكشف المنتج أحمد السبكى، مؤخرًا عن تعاونه مع النجمة ياسمين عبد العزيز فى عمل قادم، عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور الشهير "انستجرام".

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