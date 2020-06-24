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رياضة

تعرف على برنامج تدريب الأهلي الأيام المقبلة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:03 م
تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي
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عبد الحكيم أبو علم
كشف سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، عن استمرار تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على مجموعتين يوميًّا خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد العودة، اليوم الأربعاء، لاستئناف التدريبات على ملعب التتش بالجزيرة.

أضاف عبدالحفيظ: «هناك برنامج إعداد بدني وفني وضعه الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، وبدأنا في تنفيذه بعد العودة للمران على ملعب التتش بالجزيرة».

وأشار: «المجموعة التي خاضت مرانها في الثامنة والنصف صباح اليوم ستعود للمران غدًا في العاشرة والنصف صباحً.

وأوضح أن المجموعة التي تدربت في العاشرة والنصف صباح اليوم ستخوض مران الغد في في تمام الثامنة والنصف صباح غدٍ.
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