تعرف على برنامج تدريب الأهلي الأيام المقبلة

أضاف عبدالحفيظ: «هناك برنامج إعداد بدني وفني وضعه الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، وبدأنا في تنفيذه بعد العودة للمران على ملعب التتش بالجزيرة».





وأشار: «المجموعة التي خاضت مرانها في الثامنة والنصف صباح اليوم ستعود للمران غدًا في العاشرة والنصف صباحً.





وأوضح أن المجموعة التي تدربت في العاشرة والنصف صباح اليوم ستخوض مران الغد في في تمام الثامنة والنصف صباح غدٍ.