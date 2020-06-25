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فن

فى ذكرى ميلاده.. 7 زيجات لـ محرم فؤاد بينهم ملكة جمال الكون

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:35 ص
محرم فؤاد
محرم فؤاد
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أحمد إبراهيم
يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محرم فؤاد والذى قدم عددا من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد المصرى. 

تزوج محرم فؤاد 7 مرات كانت الأولى من الراحلة تحية كاريوكا وعقب انفصالهما تزوج من أجنبية ثم اللبنانية ماجدة بيضون وأنجب منها ابنه "طارق"، ويقال إنه ارتبط سرًا بالفنانة ميرفت أمين أثناء زواجه الثالث، مما تسبب في انفصاله عن والدة ابنه الوحيد، إلا أن ميرفت أمين نفت ذلك.

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وكانت الزيجة الرابعة لفؤاد من ملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق التي شاركها بطولة فيلم "الملكة وأنا"، وفي نهاية السبعينيات تزوج من الممثلة عايدة رياض. 

وآخر زيجاته كانت المذيعة التليفزيونية منى هلال، التي بقيت معه حتى وفاته بأزمة قلبية في يوم 27 يونيو عام 2002.
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