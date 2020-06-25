AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

داعية إسلامي: كل ما ينشره المرء على مواقع التواصل سيحاسب عليه.. فيديو

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:31 م
الفيس بوك
الفيس بوك
Advertisements
محمد شحتة
قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامى، إن كل ما ينشره المرء على مواقع التواصل الاجتماعى، يعتبر شهادة سيحاسب عليها أمام الله سبحانه وتعالى، ولهذا لابد أن يتحرى الدقة والعلم فيما ينشر، حتى لا يقع فى الضلال. 

وأضاف عبدالرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "أى إخبار بشىء لابد أن يكون مقرونا بعلم، كما علمنا سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، حين قال لرجل: ترى الشمس؟ قَال: نعم. قال: على مثلها فاشهد، أو دع".

من جانبه، قال الشيخ الشحات العزازي، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه لا يجوز لأي شيخ التحدث من خلال إذاعة القرآن الكريم إلا إذا كان حاصلا على الدكتوراه في تخصصه، كما أن هذا يعرض على لجنة متخصصة، وهذه اللجنة تضم وزير الأوقاف ومفتي الديار المصرية وعددا من كبار أساتذة الأزهر الشريف.

وتابع العزازى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "بعض الحلقات في إذاعة القرآن الكريم تعاد أكثر من مرة، وذلك بسبب خطأ بسيط في اللغة العربية".

وأضاف العزازي، أنه عندما يقول شخص إن إذاعة القرآن الكريم تنشر الشركيات، فإن هذا الشخص إما أن يكُن جاهلا لا يستمع إلى إذاعة القرآن الكريم، وإما أن يكون له غرض آخر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رمضان عبدالرازق: الإرهابيون باعوا أنفسهم للشيطان.. فيديو

الشحات العزازي: اعدوا أنفسكم شهداء فداء لأرض سيناء.. فيديو

الشحات العزازي: الندم ساعة الموت لا ينفع العبد.. فيديو

علماء دين لمخالفي قرارات الحكومة: التزموا بالبيوت.. البلد في خطر بسبب كورونا .. فيديو

أشرف الفيل: ضجوا بهذا الدعاء للنجاة من وباء كورونا.. فيديو

باعوا ذمتهم بالمال.. رمضان عبدالرازق: القرآن ذم الشعراء المنافقين.. فيديو

ترشيحاتنا

انتحار أم شروع في قتل.. أهالي المطرية: الزوجة المنتحرة معندهاش كورونا.. غفلت جوزها ونطت من الشباك وقالت سامحني يا رب

المايوه زي الفستان.. هالة صدقي تكشف سبب توقفها عن التمثيل 5 سنوات.. فيديو

ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك.. أحمد السقا يحتفل بعيد ميلاد زوجته

إثيوبيا تواصل التعنت وتطلق حملة عالمية لجمع المال لإكمال بناء السد

عملية تجميل تشوه وجه مراهقة وتجعلها مثارا للسخرية.. شاهد

بملابس البحر.. هنا الزاهد تشعل إنستجرام

AdvertisementS

الموت يفجع المخرج خالد يوسف .. تفاصيل

التضامن تعتذر لأصحاب المعاشات عن عطل موقع هيئة التأمينات الاجتماعية

قرار جمهورى بعزل المستشار محمد صبرى نائب رئيس قضايا الدولة.. مستند

للإساءة لسمعة مصر.. وزير السياحة: إلغاء كافة التراخيص السياحية الصادرة لأحد الفنادق بالجيزة

ولادة وخناقة ومرضى في لجان امتحانات الثانوية العامة اليوم.. وعمليات التعليم ترصد 16 حالة غش بالموبايل في امتحان اللغة الإنجليزية.. والتعليم تشكر الأمن والمحافظين على تعاونهم الملحوظ

رئيس الوزراء: شعرت بالفخر بعد ما شاهدته من استعداد وكفاءة لوحدات القوات المسلحة

صدى البلد يكشف حقيقة مفاوضات ألميريا الإسباني مع طاهر محمد نجم المقاولون

حصاد الجيش: رئيس الأركان يبحث التعاون الثنائي مع مساعد رئيس هيئة الأركان البحريني للعمليات .. تدريبات مصرية اسبانية في البحر الأحمر .. وإنشاء مصنعين لفصل وتركيز المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء

خبير وبائيات يشرح بالنسب.. هل اقتربت معدلات الإصابة بـ كورونا في مصر من الانخفاض؟

انتحار أم شروع في قتل.. أهالي المطرية: الزوجة المنتحرة معندهاش كورونا.. غفلت جوزها ونطت من الشباك وقالت سامحني يا رب

الحكومة: غلق الشواطئ ومنع الأفراح.. وصالات الألعاب تستقبل الرواد من 6 صباحا لـ 9 مساءً

طالبة تعاني من آلام الولادة في إحدى لجان الثانوية العامة بالعجوزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أطعمة تسكن الألم وتقضى على البكتيريا

عملية تجميل تشوه وجه مراهقة وتجعلها مثارا للسخرية.. شاهد

يموت فى الحلق.. الماء المالح يضعف فيروس كورونا ويقوى المناعة