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أخبار البلد

تعافي 190 مصابا.. آخر جهود مستشفيات الأزهر للحد من كورونا

الخميس 25/يونيو/2020 - 10:48 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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محمد شحتة
أعلنت جامعة الأزهر تماثل عدد كبير للشفاء من مصابي كورونا ممن تلقوا العلاج داخل مستشفى جامعة الأزهر التخصصي.

وأوضح بيان المركز الإعلامي للجامعة تماثل وخروج 190 مريضا من مصابي فيروس كورونا بعد تلقيهم العلاج والرعاية الصحية اللازمة وتعافيهم التام.

وأشار بيان المركز إلى أنه وفي إطار رسالة الأزهر ودعما لجهود الدولة تم افتتاح  مستشفى الزهراء الجامعي لاستقبال مصابي كورونا، لافتا أن ذلك يعد إضافة مهمة للجهود التي تبذلها المنظومة الصحية خدمة لأبناء الوطن في سبيل مكافحة جائحة كورونا.

وأكد بيان المركز الإعلامي أن مستشفيات الأزهر التخصصي والزهراء الجامعي تقدم خدماتها بالمجان لأعضاء هيئة التدريس وأقاربهم وكذا جموع المواطنين انطلاقا من رسالتها في خدمة المجتمع وتضامنا مع جهود مؤسسات الدولة برئاسة عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مواجهة انتشار فيروس كورونا وتنفيذا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة.

من جانبه، قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على المستشفيات، -وفقًا لبيان المركز الإعلامي - إن القطاع الطبي بمستشفيات الأزهر يشارك ببسالة متصديا لجائحة أزمة كورونا فى شتى محافظات الجمهورية بداية من مشاركة أطباء كلية طب بنين الأزهر بدمياط فى الإشراف على مستشفيات العزل بمحافظات الوجه البحري، ومرورا بفريق أطباء كلية طب بنين الأزهر بأسيوط والمشاركين في الإشراف على مستشفى العزل بأبو تيج، ونهاية بفريق أطباء كليتي طب بنين الأزهر بالقاهرة والمشرف على مستشفيات العزل بمستشفيات العجوزة والشيخ زايد آل نهيان، والتخصصي والزهراء الجامعي.
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