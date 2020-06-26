ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع المنقضي

أغلق

عند 10890 نقطة مسجلا ارتفاعا بنحو 0.3% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 صعودا بنسبة 4.46% مغلقا الفترة عند 1380نقطة .. بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 1.46% مغلقا الفترة عند 1515.9 نقطة.

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي و