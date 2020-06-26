فيديو رقص.. بشرى تثير الجدل مع ثراء جبيل على السوشيال ميديا

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي "القمر آخر الدنيا" بطولة بشرى، مؤمن نور، هشام سليمان، ساندي، مادلين طبر، ثراء جبيل، سميرة عبد العزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف وهدى الأتربي وعمرو عابد ومن إخراج تامر حمزة.