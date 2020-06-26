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فن

فيديو رقص.. بشرى تثير الجدل مع ثراء جبيل على السوشيال ميديا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:13 ص
ثراء جبيل - بشرى
ثراء جبيل - بشرى
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سعيد فراج
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصيرا، ظهرت فيه الفنانة بشرى، وهي ترقص مع الفنانة الشابة ثراء جبيل، في لقطة كوميدية بينهما. 


ويعود الفيديو المتداول، لكواليس مسلسل «القمر آخر الدنيا» الذي جمع بين بشرى وثراء جبيل، والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، عبر قناة صدى البلد. 


تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي "القمر آخر الدنيا" بطولة بشرى، مؤمن نور، هشام سليمان، ساندي، مادلين طبر، ثراء جبيل، سميرة عبد العزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف وهدى الأتربي وعمرو عابد ومن إخراج تامر حمزة.


ويعد مسلسل "القمر آخر الدنيا" التجربة الدرامية الإنتاجية الاولي للمنتجة شيرين مجدي، داخل مصر.

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