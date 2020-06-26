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مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 26/6/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 02:31 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
اذا كنت من المهتمين بمتابعة وتوقعات الأبراج والفلك؛ إليك توقعات الأبراج اليوم الجمعة 26-6- 2020، فمن الضروري أن تقرأ توقعات الأبراج واكتشف ما يخبئه لك النجوم.. 

الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالعمل خلف الستار وعدم إعلان أخبارك وتجنب الزهو بنفسك.
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يمنحك قوة ونشاطا ويجعلك اليوم مستعدا للتعاون وللقيام بواجباتك.

الثور
من 21/4 إلى 21/5
مهنيا وماليا: الشمس في منزل العلاقات تمنحك يقظة ذهنية ويساعدك ذلك على التفكير السليم.
عاطفيا وعائليا: القمر في منزل الحب يجعل الأهل والأحباب يتنافسون في حبك بعبارات تدهشك.

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتأنى في حركتك وأن تحدد خطواتك قبل التوجه لهدفك.
عاطفيا وعائليا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تراجع أقوالك مع الأهل والأقارب والأحباب واحترس من التسرع بقول تندم عليه.

السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وعائليا: القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم أن تتواصل بذكاء وتجعل الناس من حولك يشعرون بالراحة.
عاطفيا: الشمس في برجك تدفعك للتركيز على توطيد علاقة عاطفية، لكن إذا كنت متزوجا حاول أن تقاوم رغبتك في التمرد على شريك حياتك.

الأسد
من 23/7 إلى 22/8
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تخطط بوعي قبل أي خطوة و اهتم اليوم بعملك وبتحديد ميزانية وبتنظيم نفقاتك.
عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل الأصدقاء تساعدك على التأثير في الجنس الآخر وفيمن حولك بشرط أن تعتني بأقوالك.

العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وماليا: اليوم شجاعتك الهادئة قد يكون لها فعل السحر في إصلاح الأمور.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك يعدك اليوم أن تستمتع بدعوات اجتماعية ولقاءات عاطفية موفقة.

الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك للعزلة.. لا تدع النقد يزعجك.. ثق بنفسك وابتعد عن التفاخر ولا تعلن أخبارك.
مهنيا وصحيا: الوضع الفلكي دقيق ويطالبك ذلك بالتأني في ردود أفعالك وحركتك.

العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء يدفعك لإظهار كل اللطف والتعاطف مع الأحباب والأصدقاء.
مهنيا: الوضع الفلكي يمدك بالطاقة ويجعلك تسحر من حولك بكلماتك وتكسب حب الجميع.

القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا وماليا: القمر في مربع برجك وقد تتعرض لخيارات صعبة وتردد وحيرة، اصبر قليلا.
اجتماعيا وعاطفيا: فينوس في مواجهة برجك ويطالبك ذلك بعدم التسرع في ردود فعلك أو أقوالك.

الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وماليا: القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بالبصيرة التي تنير لك الطريق.
عاطفيا واجتماعيا: قد تكون هناك فرصة اليوم لعقد صلح أو لتبادل الأفكار والمشاعر مع من تحبهم ومن تثق بهم.

الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا واجتماعيا: اليوم تشعر بانفراجة وتبدو قادرا على الإقناع بالمنطق والموضوعية.
مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات يمنحك اليوم كل الوسائل التي تساعدك على التركيز، وتنطلق لتحقيق حلمك بالمستقبل بانطلاق وجرأة.

الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا: إذا كنت متزوجا قد تمر علاقتك بشريك حياتك اليوم بفترة دقيقة ويجب أن تتصرف بحكمة.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك وقد يسبب لك إرباكا وعليك أن تقاوم التشوش وأن تصبر.
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