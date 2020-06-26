توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 26/6/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

السرطان

من 22/6 إلى 22/7

مهنيا وعائليا: القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم أن تتواصل بذكاء وتجعل الناس من حولك يشعرون بالراحة.

عاطفيا: الشمس في برجك تدفعك للتركيز على توطيد علاقة عاطفية، لكن إذا كنت متزوجا حاول أن تقاوم رغبتك في التمرد على شريك حياتك.

الأسد

من 23/7 إلى 22/8

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك أن تخطط بوعي قبل أي خطوة و اهتم اليوم بعملك وبتحديد ميزانية وبتنظيم نفقاتك.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس في منزل الأصدقاء تساعدك على التأثير في الجنس الآخر وفيمن حولك بشرط أن تعتني بأقوالك.



