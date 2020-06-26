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رياضة

الرجاء يحسم الجدل حول موقف حميد أحداد لـ الزمالك وهدفه بـ دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

الجمعة 26/يونيو/2020 - 05:10 ص
حميد احداد
حميد احداد
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ياسمين تيسير
أكد سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي أن الفريق يسعى بكل قوة لـ التاهل لـ نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب تخطي عقبة الزمالك في نصف النهائي.

وأضاف سعيد وهبي في تصريحات لقناة " ام بي سي مصر " أن وصول الاهلي والزمالك والرجاء والوداد لـ نصف نهائي البطولة يعد شرف كبيرة للكرة المصرية والمغربية مشددا ان الفريق لديه هدف وحيد وهو الوصول للنهائي.

وتابع أن الزمالك لديه مدرب على مستوى عال وهو باتريس كارتيرون وحقق نتائج مبهره مع الزمالك وعدد من الاندية الافريقية مشددا ان فريق الرجاء يحترم ويقدم كارتيرون بشدة.


اما بشأن حميد احداد نجم الزمالك المعار لـ الرجاء فأكد ان عقد اللاعب مستمر مع الفريق لنهاية الموسم الجاري مشددا ان الزمالك لم يفتح باب مفاوضات عودة اللاعب مرة اخرى او تجديد عقد إعارته.

وأكمل أن الزمالك حتى هذه اللحظة لم يرسل اي خطاب بشأن استعادة اللاعب مرة اخرى.

وأضاف أن عقد اللاعب به بند يسمح بشراء اللاعب مشددا ان النادي هدفه حاليا هو الاستعداد لمباراة نصف النهائي واستئناف بطولة الدوري المغربي 
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