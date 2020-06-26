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فن

أخبار الفن .. إصابة الموسيقار حسن إش إش بفيروس كورونا .. وبسبب بنت الجيران حسن شاكوش يصدم ابنة ابراهيم يسري

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:16 ص
حسن شاكوش وابنة ابراهيم
حسن شاكوش وابنة ابراهيم يسري
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شروق ابراهيم


نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


أعلنت منى إش إش، ابنة الموسيقار حسن إش إش، إصابة والدها بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


قام مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بحذف أغنية بنت الجيران، بصوت هنا ابنة الفنان الراحل إبراهيم يسري، وذلك بعدما قامت الأخيرة، بغنائها بصوتها على طريقتها الخاصة، وطرحتها عبر يوتيوب.



حققت صورة نشرتها نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام 3 ملايين ونصف علامة اعجاب لايك في ساعتين.

تتمتع الفنانة مريهان حسين بموهبة تقليد الفنانات ببراعة وهو ما يلقى استحسان لدى الجماهير، وذلك بعدما قلدت نجمات الغناء في الوطن العربي من حيث الصوت والأداء واستنساخ الشكل.

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن تطورات جديدة في قضية النجم العالمي جوني ديب وزوجته السابقة الممثلة الامريكية آمبر هيرد ، والتي تشغل الرأي العام العالمي منذ اكثر من 3 سنوات بسبب تبادل الاتهامات بين بعضهم البعض.

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