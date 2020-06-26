استخدمها الآن.. 4 حيل خفية في هواتف آيفون الشهيرة

هواتف آيفون iPhone الخفية، حيث لا يعرف الكثير من مستخدمي سلسلة الهواتف الأمريكية الشهيرة، كيفية استخدامها أو أنها موجودة بالجهاز اساسا. اكتشف أحد الأشخاص المحترفين في استخدام التكنولوجيا، والعثور على ميزاتها وحيالها الخفية والغير معروفة، بعض ميزاتiPhone الخفية، حيث لا يعرف الكثير من مستخدمي سلسلة الهواتف الأمريكية الشهيرة، كيفية استخدامها أو أنها موجودة بالجهاز اساسا.





الهواتف الذكية من تحقيق أقصى استفادة منها. وجمعت صحيفة "dailymail" البريطانية، أبرز هذه الحيل والاختصارات المفيدة على هواتف شركة آبل iPhone، لتمكن مستخدمي سلسلةمن تحقيق أقصى استفادة منها.









- تحويل المستندات إلى PDF:

يمكنك مسح مستنداتك ضوئيا باستخدام هاتفك الآيفون، وذلك من خلال الانتقال إلى تطبيق الملاحظات Notes، ثم انقر على المفكرة في الزاوية اليمنى السفلية، ستفتح لك صفحة جديدة اضغط على زر الكاميرا الصغير وقم بمسح المستند الذي تريده ضوئيا، وقم بحفظه كملف PDF.





- ضبط مؤقت لإيقاف الموسيقى أثناء نومك:

يمكنك تعيين مؤقتا على هاتفك الآيفون لإيقاف تشغيل الموسيقى تلقائيا أثناء نومك، وبسهولة يمكنك العثور على هذه الميزة في تطبيق الساعة من خلال تبويب المؤقت Timer>قم بتعيين المؤقت واضغط على خيار "عندما ينتهي المؤقت When Timer Ends"> ثم مرر لأسفل وحدد خيار "إيقاف التشغيل Stop Playing".





- ضبط سطوع المصباح:

يمكن ضبط سطوع المصابح على هاتفك الآيفون، من خلال تمرير الشاشة لأعلى من الأسفل لعرض مركز التحكم وذلك على أجهزة iPhone القديمة، أو من أعلى اليمين على هواتف iPhone X والأجهزة الأحدث، ثم انقر مع الاستمرار فوق رمز المصباح، ستظهر نافذة منبثقة، يمكنك اختيار درجة السطوع التى تريدها من خلال التمرير لأعلى أو لأسفل.





- استخدم شريط زر المسافة لتحريك مؤشر الكتابة: