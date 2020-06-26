أهدر أكثر من نصف ميزانية بلاده لدعم الإرهاب.. نائب رئيس تحرير الأهرام: قطر تعاني تدهورا اقتصاديا بسبب سياسات تميم

وصف محمد عز الدين، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام،السبع سنوات الماضية من حكم تميم لقطر بأنها "سنوات عجاف" من السياسة والتردي، وتدهور الأوضاع الإقتصادية .





وأضاف محمد عز الدين، عبر مداخلة هاتفية لـ إكسترا نيوز أن تميم خصص أكثر من نصف ميزانية قطر لدعم الارهاب والإرهابيين في الوطن العربي.





وأشار نائب رئيس تحرير الأهرام إلى أن حكم تميم ما هو إلا إنقلاب على السلطة القطرية، وإنهيار مدبر له، بضغط من القوى الخارجية.





وأوضح "عز الدين" أن قطر لا يحكمها تميم، وأنه مجرد صورة للحكم، ومن يحكمها هم مجموعة من الإرهابيين، وتنظيمات الأخوان من الخارج.





وتابع: "قطر تراجعت في معدلات المواقف الإنسانية" ، لافتا إلى أن قطر تنتهج أسلوب العبودية الجديدة ، والتني تنتقضها منظمات حقوق الإنسان في العالم.