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فن

بعد قرار فتح المقاهي .. هانى رمزى يمازح متابعيه بصورة من "غبى منه فيه"

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:02 م
هاني رمزي
هاني رمزي
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محمد بدران

مازح الفنان هانى رمزى متابعيه بعد قرارات الحكومة بعودة عمل المقاهي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشر هانى رمزى كوميكس من فيلم "غبي منه فيه" وعلق قائلا: "‏انت هتفتح القهوة بس اخرك بنسبة 25%؟ صاحب القهوة يعني 25% 95% كدة".


وكانت آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصرى، والتى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هانى رمزى وتدور بينهما قصة حب.


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وقدم "رمزي" عدة مسلسلات منها، اللص الذي احبه، عصابة بابا وماما، مبروك جالك قلق، حول العالم، الف ليلة وليلة، عريس دليفري، ابن النظام، نظرية الجوافة.

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