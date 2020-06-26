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توك شو

إلهام شاهين تكشف تفاصيل لقائها مع الرئيس السورى بشار الأسد.. فيديو

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:04 م
الرئيس السورى بشار
الرئيس السورى بشار الأسد
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أسامة علي

كشفت الفنانة إلهام شاهين، تفاصيل زيارتها إلى سوريا برفقة الفنان الراحل فاروق الفيشاوى.


وأضافت شاهين خلال حوارها ببرنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامى حمدى رزق، أنها زارت سوريا فى ظل الأحداث الإرهابية التى تمر بها بناء على دعوة من نقابة الفنانين السورية، وتم تكريمها آنذاك، فى عيد الفنانين.


وأكدت الفنانة إلهام شاهين، أنها قابلت الرئيس السورى بشار الأسد، ورئيس مجلس الوزراء وعدد من القيادات الكبيرة.


وأشارت شاهين، إلى أن الرئيس بشار الأسد كشف لها عن الأحداث الارهابية التى تدور فى سوريا، إضافة إلى خطف الشباب والبنات السوريين من قبل تركيا من منطقة الحدود للاتجار فيهم.


وأوضحت شاهين، أن لقاءها مع الرئيس السورى استمر لمدة ساعة، وعبر عن حبه لمصر وامتنانه لدعم مصر للدولة السورية.

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