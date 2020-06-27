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أخبار العالم

أمريكا: يجب وقف إطلاق النار في ليبيا فورًا

السبت 27/يونيو/2020 - 01:09 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا بشكل فوري والعودة إلى طاولة المفاوضات في سبيل التوصل لحل سياسي للأزمة هناك. 

وأضاف المسئول في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية: "«لنكن واضحين، الولايات المتحدة تعارض تصاعد التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا من كل الجهات".

وتابع: "ومن الضروري وقف إطلاق النار فورًا واحترام حظر السلاح، الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأطراف كافة. نحض جميع الأطراف على التزام وقف النار، واستئناف المفاوضات فورًا".

واستطرد المسئول الأمريكي: "يجب أن نبني على التقدم الذي تحقق من خلال محادثات (5 + 5)، التي تقوم بها الأمم المتحدة وعملية برلين".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن في وقت سابق عن مبادرة تدعو استئناف محادثات التسوية السياسية بين الأطراف الليبية والتزام هدنة؛ ما يعني بقاء خطوط الانتشار العسكرية كما هي بعد انسحاب الجيش الوطني الليبي من غرب البلاد.

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