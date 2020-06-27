رونالدينيو يدرس العودة من الاعتزال.. ويختار فريق مارادونا





وذكرت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، أن رونالدينيو يدرس العودة من الاعتزال، والانضمام إلى فريق جيمناسيا، الذي يدربه مارداونا.





وأضافت الصحيفة، البريطانية، أن مارادونا أبدى موافقته على انضمام رونالدينيو إلى فريقه، عقب معرفته بهذا الأمر.





ويخضع رونالدينيو وشقيقه للإقامة الجبرية في دولة باراجواي حاليا، بعد القبض عليها في شهر مارس الماضي، بجوازي سفر مزورين.





ويعد رونالدينيو ، أحد أبرز أساطير كرة القدم على مر تاريخها، حيث توج بالعديد من الألقاب أبرزها كوبا أمريكا 1999، وكأس العالم 2002 وكأس القارات 2005 مع منتخب البرازيل بالإضافة إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة، وتحقيق العديد من الإنجازات الفردية أهمها أفضل لاعب في العالم مرتين 2004 و2005، والكرة الذهبية موسم 2005، وأفضل لاعب في أوروبا موسم 2006.













يدرس النجم البرازيلي رونالدينيو لاعب فريق برشلونة أيه سي ميلان السابق، العودة من الاعتزال، والانضمام إلى فريق جيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني، الذي يدربه الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارداونا.