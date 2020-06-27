فى دقائق.. احصل على خدمات شئون المجندين بالداخلية من"موبايلك".. شاهد

قامت وزارة الداخلية بتوفير إمكانية حصول المواطنين على الخدمات عَبر موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت ( https://moi.gov.eg )،أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة.





اعلنت وزارة الداخلية انه يتاح للمواطنين الدخول على موقع الوزارة المُشار إليه للحصول على خدمات الادارة العامة لشئون المجمدين ، ويكون تسديد الرسوم لهذه الخدمات عبر كافة آليات السداد الإلكترونى ، ليتم عقب ذلك إرسال وثائق الخدمات عبر البريد المصرى على عناوين المواطنين المثبتة بحساباتهم على موقع الوزارة.





للمزيد من المعلومات يرجى الدخول على رابط موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت ( https://moi.gov.eg ).



