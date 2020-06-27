AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع طالب غرقا في مياه الترعة بميت سلسيل

السبت 27/يونيو/2020 - 08:08 م
جثة
جثة
Advertisements
همت الحسينى
لقى شاب مصرعه غرقا فى مياه  احدى الترع بميت سلسيل بمحافظة الدقهلية جرفه التيار اثناء الاستحمام لعدم اجادته السباحه .
تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهاية اخطارا  يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت سلسيل بغرق شاب فى مياه احدى الترع بمدينة ميت سلسيل .

وبانتقال ضباط المباحث وقوات الانقاذ النهرى الى مكان البلاغ تم انتشال الجثمان وبالفحص تبين انه يدعى فارس رضا محمد زكى 17 عاما طالب بالصف الثانى الثانوى الصناعى ومقيم مدينة ميت سلسيل.

وبسؤال والده رضا 54 عاما نجار مسلح افاد بان نجله كان يقوم بالسباحه فى المياه للاستحمام  الا ان التيار جرفه لعدم اجادته السباحه ولم يتهم احد بالتسبب فى وفاته .

وورد تقرير مفتش الصحه يفيد بأن سبب الوفاه هو اسفكيسيا الغرق  ولا توجد شبهه جنائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 52 عوارض المركز واخطرت النيابة العامه التى صرحت بتسليم الجثه لذويه دفنه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتشال جثة شاب غرق في مياه البحر الصغير بالمنصورة

مصرع شاب غرقا فى مياه ترعة القاصد بقطور لعدم إجادته السباحة

تعددت الأسباب والغرق واحد.. المياه تبتلع أبا وشابا وطفلا في 3 محافظات مختلفة

الإنقاذ النهرى بالدقهلية ينتشل جثمان شاب غرق في المياه بنبروه

انتشال جثة ثانى غريق بنبروه بالدقهلية

الإنقاذ النهري بالدقهلية يكثف الجهود للعثور على جثة طفل غرق في مياه النيل

ترشيحاتنا

بعد حكم حبسها 3 سنوات.. كواليس محاكمة سما المصري في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور

العالم لن يعود للحياة الطبيعية.. بيل جيتس: لقاح كورونا الحل الوحيد لفتح الإغلاق

عريس سعودي يقضي دخلته في قسم الشرطة.. ماذا حدث؟

برشلونة يسقط بتعادل قاتل مع سيلتا فيجو ويمنح هدية ثمينة لـ ريال مدريد..فيديو

بالمحاور الرئيسية المختلفة.. السيسى يوجه بمراعاة توفير كل الخدمات للمواطنين ومرتادي جانبي الطرق

كيفية صلاة المغرب بالتفصيل.. ليقبلها الله منك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب منقط هاف ستوماك.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل على إنستجرام

رفقة زوجها.. ريهام أيمن تبهر متابعيها بملابس كاجوال وشعر كيرلي

عشان تطمن ..11 سببا للسعال الجاف بعيدا عن كورونا