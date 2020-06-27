مصرع طالب غرقا في مياه الترعة بميت سلسيل

لقى شاب مصرعه غرقا فى مياه احدى الترع بميت سلسيل بمحافظة الدقهلية جرفه التيار اثناء الاستحمام لعدم اجادته السباحه .

تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهاية اخطارا يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت سلسيل بغرق شاب فى مياه احدى الترع بمدينة ميت سلسيل .





وبانتقال ضباط المباحث وقوات الانقاذ النهرى الى مكان البلاغ تم انتشال الجثمان وبالفحص تبين انه يدعى فارس رضا محمد زكى 17 عاما طالب بالصف الثانى الثانوى الصناعى ومقيم مدينة ميت سلسيل.





وبسؤال والده رضا 54 عاما نجار مسلح افاد بان نجله كان يقوم بالسباحه فى المياه للاستحمام الا ان التيار جرفه لعدم اجادته السباحه ولم يتهم احد بالتسبب فى وفاته .



